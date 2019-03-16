Бывший муж скончавшейся певицы Юлии Началовой, Дмитрий Ланской, признался, что известие о смерти экс-супруги стало для него настоящим потрясением.
Слова Ланского передает радиостанция «Говорит Москва».
«Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех. Я первый раз от вас эту информацию узнал. Для меня это шок», — сказал он.
Свои соболезнования родным Началовой уже успели выразить Иосиф Пригожин, Виктор Дробыш, Наталья Подольская, Эвелина Бледанс и многие другие знаменитости, знавшие артистку в разные периоды.
Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет в одной из столичных клиник. Рядом с ней находились самые близкие. Сообщается, что певица так и не пришла в сознание.
Отец знаменитости, Виктор Началов, рассказал СМИ, что причиной смерти стал абсцесс.