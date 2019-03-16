Бывший муж Юлии Началовой отреагировал на смерть певицы

Бывший муж скончавшейся певицы Юлии Началовой, Дмитрий Ланской, признался, что известие о смерти экс-супруги стало для него настоящим потрясением.

«Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех. Я первый раз от вас эту информацию узнал. Для меня это шок», — сказал он.

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет в одной из столичных клиник. Рядом с ней находились самые близкие. Сообщается, что певица так и не пришла в сознание.

Отец знаменитости, Виктор Началов, рассказал СМИ, что причиной смерти стал абсцесс.