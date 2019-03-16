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Бывший муж Юлии Началовой отреагировал на смерть певицы 

Рамблер + ещё 47 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший муж скончавшейся певицы Юлии Началовой, Дмитрий Ланской, признался, что известие о смерти экс-супруги стало для него настоящим потрясением.
Отец Юлии Началовой назвал причину смерти дочери
Слова Ланского передает радиостанция «Говорит Москва».
«Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех. Я первый раз от вас эту информацию узнал. Для меня это шок», — сказал он.
Свои соболезнования родным Началовой уже успели выразить Иосиф Пригожин, Виктор Дробыш, Наталья Подольская, Эвелина Бледанс и многие другие знаменитости, знавшие артистку в разные периоды.
Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет в одной из столичных клиник. Рядом с ней находились самые близкие. Сообщается, что певица так и не пришла в сознание.
Отец знаменитости, Виктор Началов, рассказал СМИ, что причиной смерти стал абсцесс.
Шоу-бизнес , Эвелина Бледанс , Наталья Подольская , Виктор Дробыш , Иосиф Пригожин , Радиостанция "Говорит Москва"
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