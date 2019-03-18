Божена Рынска вышла в свет с мужчиной накануне похорон Малашенко

Вдова основателя НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска накануне похорон своего мужа появилась в обществе в компании американского адвоката Малькольма Тауба. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".

По данным издания, пара появилась вместе в Третьяковке на Крымском валу.

Как отмечается, на выставку Божена Рынска надела разноцветную ушанку. В ней же она сделала совместное селфи со своим спутником, заметив, что он — "лучший адвокат в Нью-Йорке".

Малашенко, который покончил с собой в Испании, похоронят на Троекуровском кладбище 18 марта.

Ранее сообщалось, что Божена Рынска похвасталась новой прической после гибели мужа.