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Божена Рынска вышла в свет с мужчиной накануне похорон Малашенко 

Газета.Ru 40 минут назад
Вдова основателя НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска накануне похорон своего мужа появилась в обществе в компании американского адвоката Малькольма Тауба. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".
По данным издания, пара появилась вместе в Третьяковке на Крымском валу.
Как отмечается, на выставку Божена Рынска надела разноцветную ушанку. В ней же она сделала совместное селфи со своим спутником, заметив, что он — "лучший адвокат в Нью-Йорке".
Малашенко, который покончил с собой в Испании, похоронят на Троекуровском кладбище 18 марта.
Ранее сообщалось, что Божена Рынска похвасталась новой прической после гибели мужа.
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