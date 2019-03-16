Доктор вынес свой вердикт тяжелобольной Началовой

Менеджер Началовой прокомментировала сообщения о перенесенной певицей операции

PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о том, что певица перенесла операцию на ноге не сегодня, а несколько дней назад.

«Это дела давно минувших дней. Была необходимость почистить ногу, ее почистили», — сказала Исаева, передают «Известия».

Ранее сообщалось, что врачи пытаются остановить начавшееся после операции кровотечение и выровнять ее состояние. Она по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии в медикаментозной коме. Вместе с тем информация об отеке мозга у Началовой не была опровергнута.

У 38-летней певицы мигрирующая подагра, сахарный диабет и красная волчанка. Неделю назад у певицы появилось нагноение и рана на ноге, вызванная мозолью. Не будучи чем-то серьезным и опасным для здоровья на фоне хронических заболеваний Началовой эта ситуация повлекла за собой обострение ее состояния

«Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят… Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких», — сообщают медики, передает НСН.

Тем временем высказываются различные предположения относительно того, что именно стало причиной подобного кризиса в состоянии певицы. Одна из версий сводится к тому, что это могла быть неудачная пластическая операция, в ходе которой не прижились импланты.

Факт того, что осложнения от подобного вмешательства развиваются по похожей схеме, признал доктор наук, профессор, руководитель сети клиник «Фрауклиник» Сергей Блохин. Он отметил, что не знает, что конкретно произошло с Началовой, но подчеркнул, что нагноения нередко провоцирует вживление имплантов.