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Отказ Михайлова петь в Ереване удивил организаторов концерта 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Организаторы концерта Стаса Михайлова в Ереване удивлены информацией об отмене выступления певца. По их словам, они не получали официального уведомления о каких-либо претензиях со стороны артиста.
Армянская сторона утверждает, что выполняет все обязательства по договору.
«У нас заключён договор с ИП Михайлова, все договорные отношения на настоящий момент выполнены. Для нас заявление [директора артиста] господина Табриза Шахиди, с которым у нас никаких договорных отношений нет, стало большой неожиданностью», — сообщили РИА Новости организаторы.
В ближайшее время они намерены направить официальный запрос с просьбой к российской стороне прояснить ситуацию.
Ранее, как сообщал News.ru, менеджеры исполнителя сообщили об отмене запланированного на 2 апреля концерта Михайлова в столице Армении. Такое решение объяснили недобросовестностью организаторов и невыполнением условий контракта.
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