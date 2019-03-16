Отказ Михайлова петь в Ереване удивил организаторов концерта

Организаторы концерта Стаса Михайлова Ереване удивлены информацией об отмене выступления певца. По их словам, они не получали официального уведомления о каких-либо претензиях со стороны артиста.

Армянская сторона утверждает, что выполняет все обязательства по договору.

«У нас заключён договор с ИП Михайлова, все договорные отношения на настоящий момент выполнены. Для нас заявление [директора артиста] господина Табриза Шахиди, с которым у нас никаких договорных отношений нет, стало большой неожиданностью», — сообщили РИА Новости организаторы.

В ближайшее время они намерены направить официальный запрос с просьбой к российской стороне прояснить ситуацию.

Ранее, как сообщал News.ru, менеджеры исполнителя сообщили об отмене запланированного на 2 апреля концерта Михайлова в столице Армении. Такое решение объяснили недобросовестностью организаторов и невыполнением условий контракта.