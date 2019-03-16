Вика Цыганова объяснила свои слова о домогательствах Кобзона

Певица Виктория Цыганова пояснила свое недавнее интервью, в котором уличила в харассменте народного артиста страны Иосифа Кобзона , ушедшего из жизни в прошлом году. По словам 55-летней исполнительницы, она никогда не держала зла на Кобзона за произошедшее.

«Мы до этого редко выступали вместе, не были приятелями. После той ситуации расклад остался прежним. Мы с мужем в выходные с удовольствием посетим выставку, посвященную Иосифу Давыдовичу, — подчеркнула она. — Возможно, это был легкий флирт, но не более. Я отношусь к произошедшему с юмором, и уже давно забыла про эту ситуацию».

В то же время супруг певицы Вадим признался, что Цыганова сильно переживает из-за образовавшейся шумихи вокруг ее сенсационного признания о Кобзоне.

«Я могу воспринимать всю эту шумиху с юмором, а Вика переживает. Ну, приглашал Кобзон ее на чай, а она не пошла. История вообще не заслуживает внимания, в ней нет ничего особенного», — приводит слова мужчина «СтарХит».

Напомним, что недавно Цыганова в рамках интервью изданию «Экспресс газета» рассказала о двусмысленных намеках Кобзона, которые культовый артист сделал в адрес исполнительницы много лет назад.

«Отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла… Обиделся человек», — вспомнила певица.

В свою очередь муж Цыгановой тогда посетовал, что в последнее время ее профессиональные успехи оставляют желать лучшего — и причина этого якобы кроется в том, что артистке достаточно продолжительное время не дают возможности нормально работать в стране. Мужчина среди прочего напомнил, что именно Виктории впервые предложили представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение».

«Да-да, впервые от России его получила именно Вика. И тут началось! «А давайте устроим конкурс ради рекламы!» — предложили нам на ТВ. Заверили, что это просто шоу, поедет все равно Вика. Потом попросили заменить песню… Я чувствую, отжимают нас. А тут еще выразила желание поучаствовать Азиза. — признался Вадим Цыганов. — Ночью мне стали названивать бандиты. Угрожал по телефону Игорь Малахов, любовник и телохранитель Азизы. Когда же нами в интервью музыкальному критику Мише Марголису было сказано, что Вику пригласили напрямую безо всяких конкурсов, ему позвонили и пообещали отрубить голову. Что в 93-м году вовсе не выглядело пустой болтовней».

Он также заявил, что выступление Виктории вырезали из телезаписи — будто его и не было.

«Поехала на «Евровидение» в результате певица Юдифь. А Вике на пике славы перекрыли кислород. Ее стали вырезать из всех концертов», — вспомнил супруг певицы.

Немногим ранее — в начале минувшего января — на просторах российского шоу-бизнеса прогремел другой харассмент-скандал: советская актриса Вера Васильева рассказала о домогательствах со стороны режиссера Ивана Пырьева , снявшего ее в своем фильме «Сказание о земле Сибирской».

В своей книге 93-летняя артистка призналась, что после того, как лента вышла на экраны, Пырьев пригласил девушку в свой гостиничный номер, сделав недвусмысленное предложение отблагодарить его за головокружительный успех, но актриса, шокированная поведением кинематографиста, убежала из гостиницы.

Достоянием общественности тот случай стал лишь спустя много лет якобы по той причине, что после произошедшего Васильева попросту побоялась поведать об инциденте. По словам народной артистки СССР, теперь же она пересмотрела свое отношение к ситуации, считая приставания Пырьева лишь «безумной ошибкой» и «привычным поведением всех людей», работающих в индустрии. В то же время она призналась, что не держит зла на кинематографиста, и не считает, что рассказ о случившемся может его каким-либо образом опозорить.

Отметим, что Иван Пырьев, один из знаменитейших режиссеров СССР, умер 51 год назад — в 1968-м.