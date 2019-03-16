Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Менеджер Началовой рассказала о последствиях операции певицы 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Певица Юлия Началова пока остается в больнице после проведенной операции. Об этом каналу "360" рассказала PR-менеджер артистки Анна Исаева.
По ее словам, операцию сделали еще несколько дней назад.
Началовой грозит ампутация
Последствия операции неплохие. Мы надеемся, что это ускорит процесс ее выздоровления Самочувствие примерно такое же, как и было вчера. Никаких изменений в самочувствии нет.
Несколько дней назад стало известно, что певица находится в искусственной коме. Позже СМИ сообщили, что Началовой прооперировали ногу.
Последние новости
В Новой Зеландии неизвестный открыл стрельбу в мечети В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к границам России Менеджер Началовой прокомментировала сообщения об отеке мозга у певицы
Шоу-бизнес , Юлия Началова
Читайте также
Видео
Порошенко поведал о «триедином ударе» по России
Украина Политика
Летал в Москву: новые детали о разбившемся Boeing
Происшествия
Началовой грозит ампутация
Шоу-бизнес
Чеченский депутат объяснился за «нелюбовь к русским»
Общество
Опозорившемуся Порошенко напомнили о провалах
Украина В мире
Над Сибирью заметили загадочный объект
Наука и техника
Россия победила в санкционной войне
В мире Другое
В Германии потребовали уважать Россию
Политика
«Без России кровавое месиво было бы похлеще Донбасса»
Политика Конфликты
Гришковец назвал Шнурова предателем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение