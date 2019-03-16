Менеджер Началовой рассказала о последствиях операции певицы

Певица Юлия Началова пока остается в больнице после проведенной операции. Об этом каналу "360" рассказала PR-менеджер артистки Анна Исаева.

По ее словам, операцию сделали еще несколько дней назад.

Последствия операции неплохие. Мы надеемся, что это ускорит процесс ее выздоровления Самочувствие примерно такое же, как и было вчера. Никаких изменений в самочувствии нет.

Несколько дней назад стало известно, что певица находится в искусственной коме. Позже СМИ сообщили, что Началовой прооперировали ногу.