Татьяна Брухунова, помощница и партнер юмориста Евгения Петросяна, заявила, что у экс-супруги артиста Елены Степаненко можно учиться только "злости" и "контролируемой агрессии". Об этом она рассказала в эфире "Пятого канала".
Отмечается, что свое мнение она выразила на программе "Эксклюзив", в которой помощница описала, "как все было на самом деле" между ней и Петросяном.
"Учиться у Степаненко можно только злости и контролируемой агрессии", — заверила Брухунова.
Она подчеркнула, что освоение таких качеств "не для нее".
Ранее сообщалось, что Брухунова тратит сотни тысяч рублей в Дубае.