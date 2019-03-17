Возлюбленная Петросяна резко высказалась о Степаненко

Отмечается, что свое мнение она выразила на программе "Эксклюзив", в которой помощница описала, "как все было на самом деле" между ней и Петросяном.

"Учиться у Степаненко можно только злости и контролируемой агрессии", — заверила Брухунова.

Она подчеркнула, что освоение таких качеств "не для нее".

Ранее сообщалось, что Брухунова тратит сотни тысяч рублей в Дубае.