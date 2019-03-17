Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возлюбленная Петросяна резко высказалась о Степаненко 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: facebook.com
Татьяна Брухунова, помощница и партнер юмориста Евгения Петросяна, заявила, что у экс-супруги артиста Елены Степаненко можно учиться только "злости" и "контролируемой агрессии". Об этом она рассказала в эфире "Пятого канала".
Отмечается, что свое мнение она выразила на программе "Эксклюзив", в которой помощница описала, "как все было на самом деле" между ней и Петросяном.
"Учиться у Степаненко можно только злости и контролируемой агрессии", — заверила Брухунова.
Она подчеркнула, что освоение таких качеств "не для нее".
Ранее сообщалось, что Брухунова тратит сотни тысяч рублей в Дубае.
Газета.Ru: последние новости
Собчак скорбит по Юлии Началовой Телеканалы меняют сетку программ из-за смерти Началовой "Русская Мэрайя Кэри": Сергей Лазарев об умершей Юлии Началовой
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян , ТРК "Петербург-Пятый канал"
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Порошенко поведал о «триедином ударе» по России
Украина Политика
Убивший 49 человек новозеландский стрелок хотел больше крови
В мире Происшествия
«Лицемерие и цинизм»: Россия отомстит Европе
Политика В мире
«Фу, животные!»: Киркоров и Басков взбесили россиян
Шоу-бизнес
Порошенко наступает на пятки Зеленскому
Украина В мире
Менеджер Началовой сообщила о последствиях операции
Шоу-бизнес
В Крыму развернули самый большой российский флаг
Общество
Доктор вынес свой вердикт тяжелобольной Началовой
Шоу-бизнес
Обнародован отчет о смерти Лесина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение