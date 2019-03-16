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Гришковец назвал Шнурова предателем 

Рамблер 30 минут назад
Эпатажный лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров подвергся резкой критике со стороны писателя и драматурга Евгения Гришковца. По его мнению, рок-музыкант «в чистом виде циничный бизнесмен от музыки, который очень хорошо знает свою публику и презирает ее», сообщает kp.ru.
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«Невозможно написать песню «Лабутены», не презирая тех людей, которые под эту музыку пляшут. Я смотрю на него и думаю — зачем это ему, для чего? Видимо, кончилось, все сгорело к чертовой матери в душе, ничего там не осталось», — сказал Гришковец.
Он считает, что когда-то «безбашенный, неуправляемый рок-н-рольный благородный разбойник», Шнуров в итоге «сжег не себя, а все то живое, что было внутри».
«Феномен Шнура в том, что он — предатель», — считает Гришковец.
Он отметил, того человека, с которым он когда-то приятельствовал и которым восхищался, уже нет.
«Его не существует. Есть совершенно другой человек», — подчеркнул он.
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