Гришковец назвал Шнурова предателем

Эпатажный лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров подвергся резкой критике со стороны писателя и драматурга Евгения Гришковца. По его мнению, рок-музыкант «в чистом виде циничный бизнесмен от музыки, который очень хорошо знает свою публику и презирает ее», сообщает kp.ru.

«Невозможно написать песню «Лабутены», не презирая тех людей, которые под эту музыку пляшут. Я смотрю на него и думаю — зачем это ему, для чего? Видимо, кончилось, все сгорело к чертовой матери в душе, ничего там не осталось», — сказал Гришковец.

Он считает, что когда-то «безбашенный, неуправляемый рок-н-рольный благородный разбойник», Шнуров в итоге «сжег не себя, а все то живое, что было внутри».

«Феномен Шнура в том, что он — предатель», — считает Гришковец.

Он отметил, того человека, с которым он когда-то приятельствовал и которым восхищался, уже нет.