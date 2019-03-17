Божена Рынска объяснилась перед подписчиками в Сети за нездоровый вид

Вдова основателя НТВ пожаловалась в соцсетях, что из-за «запойного вида» ей не дают автомобиль в московской службе проката.

Божена Рынска, вдова основателя НТВ Игоря Малашенко пожаловалась в соцсетях, что ей приходится ходить пешком. Покончивший с собой супруг не оставил ей доверенность на личный автомобиль и она не может вывезти машину из Латвии . Вдобавок, Рынске отказывают и в столичной службе автокаршеринга, По ее словам, из-за траурных переживаний она стала не похожа на собственное фото в паспорте.

«…Я сейчас, и я с паспортом это два разных человека, свадебная лучистая фотка, и сейчас… я сама себя не узнаю. С горя окаменела, подурнела», — написала вдова в соцсетях.

Сейчас Божена Рынска занимается организацией похорон. Тело мужа на днях привезли из Испании. Похороны Игоря Малашенко должны пройти в понедельник 18 марта на Троекуровском кладбище.

Тележурналист, менеджер и сооснователь НТВ Игорь Малашенко покончил с собой в Испании в конце февраля.

Ранее сообщалось, что блогер Божена Рынска рассказала в соцсетях, что после смерти мужа попала в больницу и перенесла клиническую смерть.