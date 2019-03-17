Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Божена Рынска объяснилась перед подписчиками в Сети за нездоровый вид 

Рамблер + ещё 5 17 минут назад
Фото: Cкриншот с видео
Вдова основателя НТВ пожаловалась в соцсетях, что из-за «запойного вида» ей не дают автомобиль в московской службе проката.
Божена Рынска, вдова основателя НТВ Игоря Малашенко пожаловалась в соцсетях, что ей приходится ходить пешком. Покончивший с собой супруг не оставил ей доверенность на личный автомобиль и она не может вывезти машину из Латвии. Вдобавок, Рынске отказывают и в столичной службе автокаршеринга, По ее словам, из-за траурных переживаний она стала не похожа на собственное фото в паспорте.
«…Я сейчас, и я с паспортом это два разных человека, свадебная лучистая фотка, и сейчас… я сама себя не узнаю. С горя окаменела, подурнела», — написала вдова в соцсетях.
Сейчас Божена Рынска занимается организацией похорон. Тело мужа на днях привезли из Испании. Похороны Игоря Малашенко должны пройти в понедельник 18 марта на Троекуровском кладбище.
Тележурналист, менеджер и сооснователь НТВ Игорь Малашенко покончил с собой в Испании в конце февраля.
Ранее сообщалось, что блогер Божена Рынска рассказала в соцсетях, что после смерти мужа попала в больницу и перенесла клиническую смерть.
Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Малашенко , НТВ , Латвия
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Европа отказала крымчанам в праве выбора
Европа В мире
Врач отреагировал на слухи о наркозависимости Началовой
Шоу-бизнес
Польша обратилась к Трампу с антироссийской просьбой
Европа В мире
Началова, Фриске, Бодров, Децл: проклятье «Последнего героя»
Шоу-бизнес Статьи
Порошенко анонсировал решительные шаги в Крыму и Донбассе
Украина В мире
Авиаудары в Сирии: погибли мирные жители
Армия Ближний Восток
Опасная выходка экстремалов из Уфы попала на видео
Происшествия
В Крыму развернули самый большой триколор
Общество
Путин посетит Крым
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение