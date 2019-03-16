Муж Цыгановой отреагировал на историю с Кобзоном

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Муж Цыгановой прокомментировал слова о домогательствах Кобзона 

Рамблер 27 минут назад
Рассказ о флирте Иосифа Кобзона с певицей Викой Цыгановой не стоит воспринимать слушком всерьез. Тем более, что сама певица не относится так к этой истории, рассказал муж певицы Вадим, пишет Стархит.
Недавно Цыганова вспомнила давний случай, когда Кобзон во время гастролей поздно вечером позвал ее к себе в номер, попросив «спеть ему колыбельную». Цыганова ответила отказом, а певец на нее обиделся.
Вика Цыганова обвинила покойного Кобзона в домогательствах
По словам ее мужа, после этих слов на Цыганову обрушилась критика, из-за чего она очень переживает.
«Я могу воспринимать всю эту шумиху с юмором, а Вика переживает. Ну, приглашал Кобзон ее на чай, а она не пошла», — сказал Цыганов.
Как отмечает сама певица, для нее шумиха вокруг этой истории стала неожиданностью.
«Возможно, это был легкий флирт, но не более. Я отношусь к произошедшему с юмором, и уже давно забыла про эту ситуацию», — рассказала она.
Иосиф Кобзон скончался в сентябре прошлого года на 81-м году жизни от онкологического заболевания.
Комментарии22
Шоу-бизнес , Видео , Иосиф Кобзон , Вика Цыганова , StarHit
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