Стас Михайлов отменил концерт в Ереване

Это связано с неисполнением местными организаторами своих обязательств. Об этом сообщили менеджеры артиста. Мероприятие должно было состояться 2 апреля.

«С огромным сожалением вынуждены сообщить, что в связи с недобросовестностью организаторов концерта и невыполнением условий договора менеджмент артиста Стаса Михайлова принял решение отменить сольный концерт в городе Ереван 2 апреля», — говорится в сообщении.

Представитель Михайлова сообщил, что все поклонники российского артиста смогут вернуть потраченные на билеты деньги в местах их приобретения, пишут РИА Новости . Помимо того, он принёс извинения за отменённый концерт. Сам певец выразил надежду, что сможет выступить в столице Армении в ближайшем будущем.