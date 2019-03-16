Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стас Михайлов отменил концерт в Ереване 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Это связано с неисполнением местными организаторами своих обязательств. Об этом сообщили менеджеры артиста. Мероприятие должно было состояться 2 апреля.
«С огромным сожалением вынуждены сообщить, что в связи с недобросовестностью организаторов концерта и невыполнением условий договора менеджмент артиста Стаса Михайлова принял решение отменить сольный концерт в городе Ереван 2 апреля», — говорится в сообщении.
Представитель Михайлова сообщил, что все поклонники российского артиста смогут вернуть потраченные на билеты деньги в местах их приобретения, пишут РИА Новости. Помимо того, он принёс извинения за отменённый концерт. Сам певец выразил надежду, что сможет выступить в столице Армении в ближайшем будущем.
Ранее News.ru писал, что генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки инвестирует в съёмки комедийного фильма, где главную роль исполнит певец Стас Михайлов. Картина выйдет в прокат, предположительно, в 2020 году. Сопродюсером станет владелец студии Goose Goose Films Давид Кочаров. Кинолента будет о празднике 8 Марта. Бюджет фильма, как и гонорар шансонье, не афишируется
News.ru: последние новости
Певец Данко раскрыл причины болезней артистов Сведения об отёке мозга у Юлии Началовой не подтвердились Лоза назвал возможную причину болезни Началовой
Комментарии1
Шоу-бизнес , Тина Канделаки , Стас Михайлов , РИА Новости , Ереван
Читайте также
Видео
Опозорившемуся Порошенко напомнили о провалах
Украина В мире
Пока вы не спали: Украинский след в новозеландской трагедии
В мире
«Раскрыты» планы России по захвату новых стран
В мире
«Потому что Крым — это Россия»
Политика Общество
Российские офицеры попали в засаду боевиков Сирии
Ближний Восток Армия
Любовница Петросяна похвасталась роскошью
Шоу-бизнес
Стала известна позиция Путина по делу Калви
Политика
Лечивший Началову врач сделал признание
Шоу-бизнес
Кадыров прояснил свою роль в присоединении Крыма
Общество Политика
«Крымская весна», выставки и танцы на льду
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение