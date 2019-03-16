Стас Михайлов отменил концерт в Ереване 

Это связано с неисполнением местными организаторами своих обязательств. Об этом сообщили менеджеры артиста. Мероприятие должно было состояться 2 апреля.
«С огромным сожалением вынуждены сообщить, что в связи с недобросовестностью организаторов концерта и невыполнением условий договора менеджмент артиста Стаса Михайлова принял решение отменить сольный концерт в городе Ереван 2 апреля», — говорится в сообщении.
Представитель Михайлова сообщил, что все поклонники российского артиста смогут вернуть потраченные на билеты деньги в местах их приобретения, пишут РИА Новости. Помимо того, он принёс извинения за отменённый концерт. Сам певец выразил надежду, что сможет выступить в столице Армении в ближайшем будущем.
Ранее News.ru писал, что генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки инвестирует в съёмки комедийного фильма, где главную роль исполнит певец Стас Михайлов. Картина выйдет в прокат, предположительно, в 2020 году. Сопродюсером станет владелец студии Goose Goose Films Давид Кочаров. Кинолента будет о празднике 8 Марта. Бюджет фильма, как и гонорар шансонье, не афишируется