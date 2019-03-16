Безголосой Бузовой хорошенько досталось от Вайкуле

Беседуя с ведущим YouTube-шоу "Говорящие головы", звезда отметила, что сказать о таланте певца может только его живое сольное выступление. Лайма Вайкуле добавила, что, посещая такие концерты, открыла для себя много вокалистов. Многие звезды приятно удивили ее.

Интервьюер отметил, что есть на отечественной эстраде экземпляры, которые являются исключением из правил. Их бездарность не требует подтверждения. Он привел в пример телеведущую Ольгу Бузову, которую многие называют безголосой.

Лайма Вайкуле заявила в ответ, что артист без вокальных данных и навыков исполнения не может считаться певцом.

"Я могу послушать 10 секунд и могу сказать вам: "О, да. Это интересно". Сразу слышно. Чувствуешь харизму, чувствуешь звук. Что самое главное у артиста? Звук. Если у него есть звук", — жестко рассудила знаменитость.

Лайма Вайкуле рассказала, что раньше не понимала необходимости делать сольные гастроли. Со временем она изменила свое мнение.