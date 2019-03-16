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Голую Волочкову призвали взяться за голову 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева дала совет балерине. Эксперт уверена, что Анастасия Волочкова не дотягивает до секс-символа, как ни старается.
Стилист прокомментировала "Дни.ру" недавнюю фотосессию примы балета голышом в снегу. Ранее Анастасия Волочкова обнаженная и распаренная после бани разлеглась в сугробе. Интимные места она прикрыла веником, а затем выложила снимки в свой Instagram.
"Анастасия Волочкова продемонстрировала прекрасный иммунитет, и как всегда, фирменно комбо из отсутствия комплексов и вкуса", — считает Анастасия Николаева.
Она добавила, что о наряде и макияже знаменитости, конечно, в этот раз сказать нечего.
"Но вообще Насте давно пора понять, что она никак не дотягивает до символа секс-бомбы. Ну вот нет в ней никакой загадки, а без этого сексуальности не бывает", — отметила стилист.
Кроме того, Новикова дала Анастасии Волочковой ценный профессиональный совет.
"Я бы порекомендовала заняться волосами, привести их в порядок, создать хотя бы видимость объема и поработать над цветом", — заключила эксперт. Отметим, что многие фолловеры балерины считают, что Анастасии Волоковой давно пора бы взяться за голову, причем, не только в плане прически.
Напомним, на днях разгорелся новый скандал с участием Анастасии Волочковой. Появились сообщения о том, что балерину пригласили сыграть роль в картине Стаса Барецкого "Брат-3". СМИ утверждали, что она должна сыграть танцовщицу, которая решила стать девушкой легкого поведения. Анастасия Волочкова поспешила опровергнуть эту новость.
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Шоу-бизнес , Анастасия Николаева , Анастасия Волочкова
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