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Началова запретила врачам ампутировать палец с инфекцией 

Газета.Ru + ещё 9 55 минут назад
Пиар-директор певицы Анна Исаева рассказала, что Юлия Началова запретила врачам ампутировать палец с инфекцией, сообщает сайт kp.ru.
"Она не дала удалить этот палец, где развилась инфекции, пока ещё была в сознании. Очень этого боялась. Трудно судить, что бы было, если бы его удалили. Я иногда думаю, если бы ей сразу удалили бы часть ноги…" — рассказала Исаева.
По словам пиар-директора, поначалу никто не оценил серьезность ситуации, и, в первую очередь, сама Началова.
Ранее знакомые российской певицы Юлии Началовой рассказали, что перед своей смертью артистка пристрастилась к китайским таблеткам.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.
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