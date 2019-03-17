Кто наговаривает на дочь Майкла Джексона

Американская актриса, модель и дочь поп-певца Майкла Джексона Пэрис была госпитализирована после попытки суицида. Как сообщает TMZ со ссылкой на источник в полиции, девушка пострадала от потери крови, однако сейчас ее состояние стабилизировалось.

Однако позднее с аккаунта Пэрис был опубликован комментарий к записи TMZ в твиттере, в котором журналисты были названы [чертовыми] лжецами.

Скандал вокруг Пэрис Джексон разгорелся на фоне документального фильм «Покидая Неверленд», который был недавно показан каналом HBO. В картине прозвучали серьезные обвинения в педофилии против Майкла Джексона.

При этом, согласно TMZ, ранее Пэрис утверждала, что не знакома с содержанием фильма. Уточняется, что ей также не предлагали посмотреть ленту до официальной премьеры. В то же время 20-летняя модель отмечала, что не верит информации о домогательствах к несовершеннолетним мальчикам со стороны ее отца.

В основу фильма легли интервью Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, а также их родственников, которые обвинили Джексона в том, что он растлил их в юном возрасте. Робсону на момент первого случая было семь лет (он познакомился с музыкантом в пять), Сейфчаку — десять. В детстве они проводили много времени на ранчо Джексона «Неверленд» в Калифорнии, но друг с другом не пересекались.

До этого оба мужчины опровергали ходившие слухи о том, что артист вступал с ними в сексуальную связь. В частности, в 2005 году они под присягой заявили, что он «никогда не занимался с ними ничем неподобающим».

В отношении Джексона дважды начинали расследование о растлении несовершеннолетних — в 1993-м и 2003-м годах.

По словам Сейфчака, во второй раз артист просил его выступить в качестве свидетеля защиты, однако мужчина категорически отказался, после чего исполнитель якобы начал ему угрожать. Робсон согласился на аналогичную просьбу. Спустя годы он объясняет это тем, что боялся огласки со стороны общественности. В 2013 году — уже после смерти музыканта — он стал инициатором гражданского иска против Джексона, который суд отклонил из-за истекшего срока давности.

Появление ленты вызвало бурную реакцию среди поклонников и наследников певца. Родственники Джексона опровергли заявления Робсона и Сефчака и направили HBO письмо, в котором потребовали от канала сделать то же самое. «Покидая Неверленд» они назвали «всего лишь еще одной блеклой поделкой в возмутительной и жалкой попытке воспользоваться и нажиться на Майкле Джексоне».

«Мы знаем, что это останется в памяти людей как постыднейший эпизод в истории HBO. Мы знаем, что преданные фанаты Майкла и все хорошие люди во всем мире не скоро простят HBO», — заявил адвокат семьи Говард Вайцман.

Телесеть выступила в защиту фильма и отказалась отменять его премьеру, попросив зрителей посмотреть картину прежде, чем осуждать ее. После этого наследники певца подали в отношении HBO иск на $100 млн По их словам, канал нарушил заключенное в 1992 году соглашение, согласно которому обязывался не распространять порочащие Джексона сведения.

После выхода картины ряд крупных радиостанций снял с ротации песни артиста. Кроме того, создатели мультсериала «Симпсоны» решили убрать один из эпизодов третьего сезона под названием «Совершенно безумный папа», где Джексон озвучил одного из героев.

Среди поклонников поп-короля также нашлось множество возмущенных. Согласно NME, во Франции сразу три фан-группы Джексона подали в суд на героев скандального фильма. По их мнению, Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак «запятнали его память». Также они считают, что лента является «линчеванием» звезды.

В России фанатские сообщества также потребовали от Министерства культуры Роскомнадзора и Первого канала отменить показ «Покидая Неверленд». В частности, они заявляли, что фильм якобы «пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних» и «насаждает западные ценности».

В итоге Первый канал убрал фильм из эфирной сетки. По словам главы дирекции общественных связей и интернет-вещания канала Ларисы Крымовой, перенос премьеры на онлайн-платформу был продиктован «спекуляциями и агрессией со стороны как сторонников, так и противников фильма».