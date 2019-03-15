«Мы долго скрывали»: Яна Троянова высказалась о смерти своего двадцатилетнего сына

По словам актрисы, в какой-то момент она поняла, что нужно делиться своими проблемами.

Известная актриса Яна Троянова с 2003 года замужем за драматургом Василием Сигаревым. Это уже второй брак звезды. До этого он была замужем за Константином Ширинкиным, который скончался в 2004 году. От него она в 1990 году родила сына Николая. В январе 2011 года молодой человек, которому на тот момент было всего двадцать лет, покончил жизнь самоубийством.

По словам Трояновой, ее очень пугало, что все об этом узнают. «Мы долго скрывали», — признается она. Однажды она полетела на «Кинотавр». Один из друзей ей сказал, что у не могут спросить, что случилось с сыном. При этом друг сказал не скрывать от прессы информацию, а рассказать всю правду.

Актриса заметила, что в тот момент ей было очень непросто. Она подумала, что выкручиваться в такой ситуации глупо, поэтому лучше все рассказать, как есть широкой общественности.

Именно после той истории она стала спокойнее делиться с окружающими своими проблемами, пороками, несчастьями. Ей больше не хотелось казаться правильной, как делают сегодня многие актеры. Троянова считает, что сегодня многие звезды строят из себя идеальных людей, что читать и слушать их просто становится невозможно. Звезда сегодня четко уверена, если хочешь, чтобы журналисты четко передавали твои слова — нужно быть откровенными с ними. В противном случае могут рождаться различные небылицы, сообщает портал meduza.io.