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«Мы долго скрывали»: Яна Троянова высказалась о смерти своего двадцатилетнего сына 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
По словам актрисы, в какой-то момент она поняла, что нужно делиться своими проблемами.
Известная актриса Яна Троянова с 2003 года замужем за драматургом Василием Сигаревым. Это уже второй брак звезды. До этого он была замужем за Константином Ширинкиным, который скончался в 2004 году. От него она в 1990 году родила сына Николая. В январе 2011 года молодой человек, которому на тот момент было всего двадцать лет, покончил жизнь самоубийством.
По словам Трояновой, ее очень пугало, что все об этом узнают. «Мы долго скрывали», — признается она. Однажды она полетела на «Кинотавр». Один из друзей ей сказал, что у не могут спросить, что случилось с сыном. При этом друг сказал не скрывать от прессы информацию, а рассказать всю правду.
Актриса заметила, что в тот момент ей было очень непросто. Она подумала, что выкручиваться в такой ситуации глупо, поэтому лучше все рассказать, как есть широкой общественности.
Именно после той истории она стала спокойнее делиться с окружающими своими проблемами, пороками, несчастьями. Ей больше не хотелось казаться правильной, как делают сегодня многие актеры. Троянова считает, что сегодня многие звезды строят из себя идеальных людей, что читать и слушать их просто становится невозможно. Звезда сегодня четко уверена, если хочешь, чтобы журналисты четко передавали твои слова — нужно быть откровенными с ними. В противном случае могут рождаться различные небылицы, сообщает портал meduza.io.
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Шоу-бизнес , Яна Троянова
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