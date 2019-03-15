В Сети раскритиковали поведение Баскова и Киркорова в Ташкенте

На одной из записей Киркоров и Басков рассказали о своей любви к Ташкенту.

«Мы здесь, здесь тепло, Коленька, Ташкент! Ташкент! Салам алейкум, Ташкент», — кричали на видео певцы.

Другое видео демонстрирует Киркорова и Баскова в лимузине.

«В узбекистанском, красивом [лимузине], это Maybach, между прочим», — сказал Киркоров.

Певец отметил, что ему очень нравится этот автомобиль, он хочет себе такой же. Басков предположил, что Киркорову могут подарить Maybach на день рождения.

Как отмечает «ВладТайм», подписчики певцов назвали их «позорниками», решив, что они «сто процентов пили».