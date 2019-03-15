Певцы Филипп Киркоров и Николай Басков приехали в Узбекистан, чтобы выступить на открытии ледового дворца «Хумо Арена». На своих страницах в Instagram они опубликовали видео из Ташкента, и пользователи раскритиковали артистов за «неадекватное» поведение, сообщает «ВладТайм».
На одной из записей Киркоров и Басков рассказали о своей любви к Ташкенту.
«Мы здесь, здесь тепло, Коленька, Ташкент! Ташкент! Салам алейкум, Ташкент», — кричали на видео певцы.
Другое видео демонстрирует Киркорова и Баскова в лимузине.
«В узбекистанском, красивом [лимузине], это Maybach, между прочим», — сказал Киркоров.
Певец отметил, что ему очень нравится этот автомобиль, он хочет себе такой же. Басков предположил, что Киркорову могут подарить Maybach на день рождения.
Как отмечает «ВладТайм», подписчики певцов назвали их «позорниками», решив, что они «сто процентов пили».
«В стране, где 99% населения исповедует ислам и алкоголь запрещен ведут себя неподобающе. В Эмиратах рискнули бы так себя вести?» — написал один из интернет-пользователей (орфография и пунктуация автора сохранены).