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Представитель Юлии Началовой рассказала о ее самочувствии 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Концертный директор Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы: девушка находится в реанимации одной из московских больниц, но, по словам врачей, ей уже лучше.
«Последняя информация, которая была от врачей, что ее состояние улучшилось. А то, что сейчас происходит в прессе, — я не знаю. У нас нет такой информации», — сообщила представитель певицы телеканалу «РЕН_ТВ».
Отметим, что ряд СМИ сообщал о начавшемся у Началовой отеке мозга.
Напомним, информация о госпитализации Началовой появилась 11 марта. Причиной обращения за медицинской помощью стало повышение уровня сахара в крови и обострение подагры. Позже певицу ввели в искусственную кому.
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