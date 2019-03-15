Представитель Юлии Началовой рассказала о ее самочувствии

Концертный директор Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы: девушка находится в реанимации одной из московских больниц, но, по словам врачей, ей уже лучше.

«Последняя информация, которая была от врачей, что ее состояние улучшилось. А то, что сейчас происходит в прессе, — я не знаю. У нас нет такой информации», — сообщила представитель певицы телеканалу «РЕН_ТВ».

Отметим, что ряд СМИ сообщал о начавшемся у Началовой отеке мозга.

Напомним, информация о госпитализации Началовой появилась 11 марта. Причиной обращения за медицинской помощью стало повышение уровня сахара в крови и обострение подагры. Позже певицу ввели в искусственную кому.