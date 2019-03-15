Кудрявцева припомнила Собчак обидное прозвище

Кудрявцева поинтересовалась, не было ли Собчак стыдно называть ее «стареющей Барби».

«Мась, ну это смешная шутка», — ответила Собчак.

Кудрявцева отметила, что шутка — «обхохочешься просто».

Также телеведущая обратила внимание, что Собчак «пашет как лошадь», и поинтересовалась, много ли она зарабатывает. Журналистка подтвердила, что у нее большой доход. Она отметил, что стесняться этого не будет.

Кудрявцева затронула тему расставания Собчак с ее супругом, актером Максимом Виторганом . Журналистка назвала себя очень верным человеком и подчеркнула, что дети для нее «важнее любовных страстей».

«Секрет на миллион» с Собчак покажут на НТВ 16 марта. Кудрявцева в своей колонке для Woman.ru написала , что слова о «стареющей Барби» ее когда-то задели, но отомстить Собчак она не смогла: пришедшая к ней журналистка выглядела великолепно и светилась от счастья.

«Кажется, у нее все только начинается, и это вопреки тому, что ее ждет развод…» — отметила Кудрявцева.