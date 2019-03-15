Кудрявцева припомнила Собчак обидное прозвище 

Телеканал НТВ опубликовал анонс нового выпуска программы «Секрет на миллион», гостьей которого стала журналистка Ксения Собчак. Во время эфира ведущая Лера Кудрявцева припомнила Собчак обидную шутку в свой адрес.
Кудрявцева поинтересовалась, не было ли Собчак стыдно называть ее «стареющей Барби».
«Мась, ну это смешная шутка», — ответила Собчак.
Кудрявцева отметила, что шутка — «обхохочешься просто».
Также телеведущая обратила внимание, что Собчак «пашет как лошадь», и поинтересовалась, много ли она зарабатывает. Журналистка подтвердила, что у нее большой доход. Она отметил, что стесняться этого не будет.
Кудрявцева затронула тему расставания Собчак с ее супругом, актером Максимом Виторганом. Журналистка назвала себя очень верным человеком и подчеркнула, что дети для нее «важнее любовных страстей».
«Секрет на миллион» с Собчак покажут на НТВ 16 марта. Кудрявцева в своей колонке для Woman.ru написала, что слова о «стареющей Барби» ее когда-то задели, но отомстить Собчак она не смогла: пришедшая к ней журналистка выглядела великолепно и светилась от счастья.
«Кажется, у нее все только начинается, и это вопреки тому, что ее ждет развод…» — отметила Кудрявцева.
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013-го, в ноябре 2016-го у них родился сын. В прошлом году появилась информация о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Позже СМИ сообщили, что Виторган сломал режиссеру нос, история обросла слухами, и в итоге супруги официально подтвердили информацию о расставании. По их словам, они «довольно давно» живут отдельно, но пока были вместе, сохраняли верность друг другу.