«Уже почти не женат»: Прилучного застукали в стрип-клубе

Российский актер вновь оказался в центре скандала. Как утверждают некоторые СМИ, Павел Прилучный устроил дебош в стрип-клубе в Новосибирске

В конце января артист вместе с женой посетил город в рамках гастролей. Супруги сыграли главные роли в спектакле "Авантюристы поневоле". В свободный вечер актер решил сходить в местный стрип-клуб. Сотрудник заведения рассказал, что в тот злополучный день поведение звезды было непозволительным. Работник предположил, что перед этим Павел Прилучный мог принять наркотические вещества.

"Вел он себя неадекватно, явно был под чем-то. Приставал ко всем: к персоналу, к охране. Не мог ходить, снимал штаны и говорил, что уже почти не женат", — отметил анонимный источник.

Сотрудник стрип-клуба добавил, что артист хотел забрать девушек из заведения и долго не хотел расплачиваться за еду, потому что его счет составил около 30 тысяч рублей, передает сайт "Комсомольская правда".

Журналисты поспешили связаться с супругой артиста. Агата Муцениеце отказалась комментировать эту новость.

"Про нас в последнее время очень много слухов, поэтому по любым подобным вопросам можете мне даже не звонить. Мы не будем разговаривать об этом, нам эта тема неинтересна!", — заявила она.

Напомним, недавно поклонники заподозрили Павла Прилучного в неверности к жене. Во время съемок сериала "В клетке" в Калининграде артиста часто видели в компании незнакомых девушек.