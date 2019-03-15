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Бузову застукали в эконом-классе 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
«СтарХит» опубликовал фотографии певицы Ольги Бузовой в салоне эконом-класса. Представитель певицы рассказал изданию, что обычно она летает только бизнес-классом, но с пониманием относится к «разным обстоятельствам».
На фото Бузова запечатлена спящей во время перелета. Члены экипажа рассказали «СтарХиту», что певица вела себя скромно.
StarHit
Представитель Бузовой заявил, что в ее концертном райдере есть пункт о перелетах исключительно бизнес-классом. Самолет, в котором она летела «экономом», настолько маленький, что «бизнес» там даже не был предусмотрен.
Ранее агентство БНК опубликовало райдер Бузовой. Среди прочего, артистка требует от организаторов выступлений пять банок энергетиков, бутылку белого сухого вина (французского или итальянского) и бутылку элитного коньяка. В райдере певицы указан перелет «Аэрофлотом», вип-проход в аэропортах и предоставление автомобилей Меrcedes, BMW или Lexus.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Аэрофлот , StarHit , ИА БНК
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