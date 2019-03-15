Бузову застукали в эконом-классе

«СтарХит» опубликовал фотографии певицы Ольги Бузовой в салоне эконом-класса. Представитель певицы рассказал изданию, что обычно она летает только бизнес-классом, но с пониманием относится к «разным обстоятельствам».

На фото Бузова запечатлена спящей во время перелета. Члены экипажа рассказали «СтарХиту», что певица вела себя скромно.

StarHit

Представитель Бузовой заявил, что в ее концертном райдере есть пункт о перелетах исключительно бизнес-классом. Самолет, в котором она летела «экономом», настолько маленький, что «бизнес» там даже не был предусмотрен.