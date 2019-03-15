«С головой дружит, алкоголь не принимает»: врач опроверг слухи об употреблении спиртного Началовой

Известная исполнительница Юлия Началова введена в состояние искусственной комы. Врачи делают все возможное, чтобы спасти певицу, у которой несколько дней назад резко подскочил уровень сахара в крови. За ее самочувствием врачи следят в ежеминутном режиме. От каких-то прогнозов они пока воздерживаются.

Полгода назад Началова проходила лечение в клинике у доктора Василия Шурова. Он заметил, что у певицы из-за подагры была очень строгая диета. Исполнительнице приходилось от многого отказываться. Она очень тщательно следила за своим питанием. Врач заверил, что наркологических и психиатрических проблем у певицы не было.

«С головой дружит. Алкоголь не принимает. Когда говорили, что она села пьяная за руль — это чушь. При ее заболеваниях, она категорически избегала употребления алкоголя, иначе ей пришлось бы терпеть жуткие боли», — заметил доктор.

Отметим, что Началова несколько лет назад сделала неудачную операцию по пластике груди. Впрочем, врач считает, что это не стало причиной нынешней болезни. По его словам, про проблемы с грудью звезда давно забыла. Здоровье в этом плане у нее давно восстановилось.

Также врач не считает, что Началова находилась в депрессии. Она, по его словам, жизнелюбивая девушка. За здоровье она тщательно следила, потому что оно ее нередко подводило и по-другому было просто в ее ситуации нельзя.