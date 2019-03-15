Пригожин вступился за обвиненную в жадности Хлебникову

Ранее в Перми объявили торги на обеспечение выступления Хлебниковой 18 марта, в годовщину присоединения Крыма России . Артистка вместе с коллективом будет выступать 45 минут, это обойдется бюджету в 800 тысяч рублей. Многие интернет-пользователи сочли, что «неактуальная» Хлебникова запросила за концерт слишком много.

Пригожин подчеркнул, что в гонорар артиста входят и расходы на коллектив, который сопровождает его в поездках. Он рассказал, что коллектив Киркорова состоит из 70 человек, а с Валерией работают 24 сотрудника. Всем им нужно платить зарплаты.

Продюсер отметил, что иногда концертов нет, а платить коллективу все равно приходится, кроме того, из гонораров вычитаются налоги. В целом, по словам Пригожина, артист вправе запрашивать за свое выступление любую сумму, а 800 тысяч рублей — невысокая цена за Хлебникову.

«Никто не спрашивает на что и как живет артист. Всех почему-то интересуют только гонорары», — возмутился Пригожин.