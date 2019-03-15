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Пригожин вступился за обвиненную в жадности Хлебникову 

Рамблер 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал жителей Перми, недовольных стоимостью концерта певицы Марины Хлебниковой. Как сообщает «Ура.ру», Пригожин заявил, что люди не понимают «финансовых тонкостей» шоу-бизнеса.
Ранее в Перми объявили торги на обеспечение выступления Хлебниковой 18 марта, в годовщину присоединения Крыма к России. Артистка вместе с коллективом будет выступать 45 минут, это обойдется бюджету в 800 тысяч рублей. Многие интернет-пользователи сочли, что «неактуальная» Хлебникова запросила за концерт слишком много.
Пригожин подчеркнул, что в гонорар артиста входят и расходы на коллектив, который сопровождает его в поездках. Он рассказал, что коллектив Киркорова состоит из 70 человек, а с Валерией работают 24 сотрудника. Всем им нужно платить зарплаты.
Продюсер отметил, что иногда концертов нет, а платить коллективу все равно приходится, кроме того, из гонораров вычитаются налоги. В целом, по словам Пригожина, артист вправе запрашивать за свое выступление любую сумму, а 800 тысяч рублей — невысокая цена за Хлебникову.
«Никто не спрашивает на что и как живет артист. Всех почему-то интересуют только гонорары», — возмутился Пригожин.
По данным «Коммерсанта», среди требований райдера Хлебниковой — авто представительского класса, «люкс» в гостинице, гримерки с чаем, соком и растворимым кофе. В договоре указано, что артистка будет петь без фонограммы. Также ее представители попросили не устраивать банкеты и приемы до концерта.
Комментарии
Шоу-бизнес , Марина Хлебникова , Иосиф Пригожин , Пермь , Республика Крым
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