Теперь враги? Виторган высмеял Собчак за баттл со Шнуровым

Актер Максим Виторган вклинился в поэтическую перепалку между его супругой — телеведущей Ксенией Собчак — и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, высмеявшим их недавний развод. В своем стихотворении артист подчеркнул, что отныне держится в стороне от подобных конфликтов.

Российский актер Максим Виторган вмешался в поэтический баттл между лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и своей супругой — телеведущей Ксенией Собчак. Артист посвятил разгоревшемуся спору вокруг их недавнего разлада собственное стихотворение.

«Все вокруг рифмуют строчки: меряют мэра, положение в мире…// Ставят в стихах и отношениях точки, // Уничтожают врагов через запятую в сортире», — написал Виторган в инстаграме.

Актер подчеркнул, что сам живет в прозе. При этом Виторган отметил — несмотря на то, что он якобы не вступает в подобные разборки, у него есть запас рифм «на случай войны».

«Я один живу, как [дурак — прим.], в прозе. // Радости — простые, масштабы — скромны // И качу тихонечко в своем легком возе запас рифм на случай войны», — заключил он.

Напомним, словесная перепалка между медиаперсонами разгорелась после того, как Шнуров отреагировал на новость о публичном разводе между Собчак и Виторганом. В преддверии 8-го марта Ксения на своей странице в инстаграме заявила, что больше не намерена терпеть спекуляции на тему ее личной жизни, и призналась, что давно живет отдельно от супруга. Тогда музыкант написал, что не любит копаться в чужом грязном белье, но эту новость не может не прокомментировать.

«Новости читаю, там везде про Ксюху, // Я белье чужое ненавижу нюхать // И вообще совсем не профессор в этом, // Но выступлю ее я апологетом», — говорится в тексте 45-летнего исполнителя.

В то же время он решил выступить в защиту звезды и припомнил все ее достоинства. По мнению артиста, страна знает ее не только как звезду «Дома-2», но как актрису, политика и блогера.

«Стильная и сильная, на глубоких щах, // Кто сравнится с нею в правильных вещах? — задался вопросом Шнуров. — И везде, и всем мудрости несет, // Честно, от души и глазами хлопая, // Не со зла она, просто [хитрая]».

Телеведущая, в свою очередь, не смогла остаться в стороне от поэтического баттла и написала собственное стихотворение. В нем Собчак намекнула давнему приятелю, что они всегда хорошо ладили, однако теперь Шнуров завел привычку «в каждой бочке новостной делать стих затычкой».

«Ну а я-то здесь при чем? // Чем я виновата? // В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на баттл!» — призвала журналистка.

Сам лидер «Ленинграда» с иронией отметил, что не станет принимать вызов, так как чувствует «злую западню».

«Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. // Почуял, что ли, злую западню. // Труслив я стал, да, и тут делом грешным, // Всяк понимаю, как отказом я садню. // Такой уж возраст, что не до приколов», — посетовал Шнуров в инстаграме.

Исполнитель также отметил, что переживает за свое здоровье, так как боится мести со стороны театрального режиссера Константина Богомолова , которому приписывают роман с Собчак. Так, Сергей посмеялся над сообщениями о скандальном инциденте между Виторганом и постановщиком — в середине января СМИ писали о драке между мужчинами, в ходе которой актер якобы разбил постановщику нос.

«Не страшно от тебя стихом в торец. // Боюсь, меня [побьет] Богомолов, // Повеса и прославленный боец», — заявил Шнуров.

По мнению лидера артиста, для Собчак любой скандал является лишь поводом повысить свой рейтинг.

«Ведь я не Пятачок, а ты не Винни-Пух, // Да, мы давно с тобой уже не вместе. // Быть «феминисткой» просто для лохух, // Как «журналистом» слыть на лобном месте», — припомнил Шнуров работу Ксении на реалити-шоу «Дом-2».