Почему смерть клоунессы Ирины Асмус стала причиной вражды между ее близкими

15 марта 1986 года трагически погибла любимая клоунесса Советского Союза — очаровательная, яркая и очень смешная артистка Ирина Асмус — знаменитая «Ириска».

Дети и взрослые с удовольствием смотрели представления с ее участием и ждали очередного выпуска программы «АБВГДейка», и никто не ожидал, что молодая, полная сил актриса погибнет так страшно.

Как родилась Иришка

Родилась будущая Ириска перед самой войной — 28 апреля 1941 года. Нелегкое военное и послевоенное детство осложнялось частыми переездами — папа был инженером-строителем и активно помогал восстанавливать разрушенное народное хозяйство.

Но, где бы ни оказывалась семья, Ира первым делом отыскивала какой-нибудь творческий кружок или театральную студию — не могла жить без выступлений.

После школы талантливая девушка отправилась было в хореографическое училище, и ее готовы были принять. Но предупредили: миниатюрная Ирина никогда не станет примой-балериной, для этого нужен рост.

Всю жизнь танцевать в массовке она не захотела — и подала документы в цирковое училище.

Но любимый цирк принес травму

Ирина обожала свою работу — «верхней» гимнасткой, которая должна была выполнять сложные и очень зрелищные упражнения на крохотном пятачке поднятой вверх перши — 10-метрового шеста. Зрители, затаив дыхание, наблюдали за отточенными движениями изящной Иры.

Но однажды номер, пользующийся бешеным успехом, чуть не стал причиной гибели молодой женщины — она упала с высоты и получила травму головы, после которой врачи запретили ей подниматься под купол цирка.

Как родилась Ириска

Ирина стала выступать в театре — роли Джульетты, Золушки и других героинь в ее исполнении запомнились зрителям.

Но и цирк не отпускал ее — при каждой возможности она мчалась на арену, нередко участвовала в детских спектаклях, которые показывали в цирке во время каникул: играла Незнайку, Вольку из «Старика Хоттабыча», старуху Шапокляк…

А однажды решила поставить собственный клоунский номер. Это было рискованно — очень мало клоунов, которые имеют успех в сольных программах. Но трудности только привлекали Ириску — такой псевдоним она себе взяла.

Как в жизнь клоунессы вошло ТВ

Потом ее пригласили сниматься в детской программе «АБВГДейка» — ведущая и 4 клоуна учили ребят читать, рассказывали забавные и поучительные истории… В образе клоунессы Ириски наша героиня имела огромный успех.

Под ее окнами гостиницы, когда она бывала на гастролях, нередко собирались дети и кричали: «Ириска, Ириска!» А она выходила на балкон, махала юным поклонникам рукой, а потом строго требовала показать дневники. Дети были в восторге.

Валерий Левушкин, работающий вместе с Ириской в АБВГДейке, вспоминал: «Так как она была такая активная, шебутная, энергичная, динамичная, то, конечно, она быстро нас всех организовала, построила… Но так как мы с Юрой были ещё не очень профессиональные телевизионные актёры, то мы, конечно, больше пили кофе и болтали… Ириска щебетала, Довгань ей подыгрывал, а мы, два болвана, тупо смотрели в камеру».

За время существования «АБВГДейки» на телевидение пришло около 2 миллионов писем от детей — и почти все они были адресованы любимой Ириске.

Актриса успевала все — играть в театре и в цирке, сниматься в фильмах и телепередачах, ездить на гастроли…

Три брака и единственный сын

Ирина Павловна трижды побывала замужем. Ее первым мужем стал актер, исполнивший в фильме «Бумбараш» роль цыгана Левки, — Александр Хочинский . Но этот брак не продлился долго, как и второй — с инспектором циркового манежа.

В 1967 году Ириска родила сына и назвала его Андреем, а со вторым мужем развелась: он оставил ее в самый трудный момент, когда на руках у Ирины был маленький ребенок, а на работе начались проблемы.

Вскоре Асмус вышла замуж в третий раз — за артиста цирка Михаила Сычева, и тот воспитал мальчика, как родного сына, дав ему свое отчество.

Как Ирина боролась с зависимостью сына

Когда сын стал подростком, начались проблемы: выяснилось, что он употребляет наркотики. Его друзья-наркоманы однажды обчистили квартиру, в которой жили Ирина и Михаил, вынеся все деньги, драгоценности и дорогую аппаратуру.

Родители долго и упорно боролись со страшным пристрастием Андрея… Об этом в интервью не раз говорил сам Михаил Сычев: «В то, что Андрей употребляет наркотические смеси, Ира долго не могла поверить. Все началось в 1982 году. Я увидел дома пустые гильзы от папирос…»

Ирина старалась «держать лицо» и не рассказывала никому о проблемах с Андреем.

Однако люди, которые ее близко знали, видели обеспокоенность артистки. Например, Анатолий Богомаз, работавший в то время начальником отдела кадров цирка в Гомеле, вспоминал, что за день до смерти Ирина, всегда открытая и общительная, делилась с ним своей болью.

Она не знала, что делать с единственным сыном, который не хотел ни учиться, ни работать, да еще и наркотики начал принимать: «Ирина была просто убита чем-то. Мне кажется, ее беспокоили проблемы ее единственного сына, она почти все время говорила о нем. Парень в то время как раз служил под Гомелем в авиагородке в деревне Зябровка…»

Роковое выступление

Ирина Асмус не переставала экспериментировать в цирке. Несмотря на давний запрет врачей, она снова начала подниматься под купол и выполнять на высоте сложные упражнения. Весной 1986 года цирк отправился на гастроли в Гомель. Там в это время служил сын Ириски, и она была рада повидаться с ним.

А во время дневного представления 15 марта произошло непоправимое: Ириска сорвалась с высоты и упала на арену. Ее сразу же унесли за кулисы и продолжили представление, как ни в чем не бывало. Дети и взрослые смеялись и аплодировали следующим номерам, а Ириски уже не было в живых — она разбилась мгновенно…

Почему муж считает Андрея виновным в смерти матери

И муж, и сын артистки очень тяжело пережили ее гибель. Андрей потом вспоминал, что за пару дней до рокового выступления, прощаясь с ним, Ирина Асмус плакала навзрыд, что было для нее совершенно не характерно.

Сейчас Андрею Асмусу уже больше 50 лет, он живет в Санкт-Петербурге. Получив профессию оператора, он ведет съемку различных торжеств. У него — двое взрослых детей: дочь и сын.

Михаил Сычев, хоть и называет Андрея по-прежнему сыном, считает его одним из виновников в смерти Ириски — ведь она рисковала жизнью, чтобы к 45 годам выйти на пенсию и наконец-то вплотную заняться проблемным сыном.