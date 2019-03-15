«Поменяй петушиный прикид»: Народ обрушился на полуголую Лорак

Певица разозлила фанатов откровенными сценическими костюмами. Ани Лорак дала концерт в Новосибирске , где предстала перед публикой в купальнике, а также полупрозрачном комбинезоне

Роликами с выступлений певица поделилась в Instagram. Если пение артистки пришлось по душе практически всем подписчикам, то ее наряды вызвали противоречивые эмоции.

На суд фолловерам Ани Лорак представила два костюма. Один напоминал одеяние древнеегипетской Нефертити, а другой был похож на облачение лебедя. Однако некоторым второй образ больше напомнил другого пернатого.

"Не, реально, поменяй петушиный прикид", — высказался один из пользователей соцсети.

Фанаты раскритиковали звезду за нелепые образы, назвав "вторым Киркоровым". Кроме того, они отметили, что Ани Лорак в последнее время начала слишком часто раздеваться, что ей не к лицу.

"Как эти костюмы связаны с этой песней!.. Куда костюмеры смотрят?", "Она этим видом моего деда до реанимации довела, инфаркт", "Все хорошо, кроме нарядов, их практически нет! Выступала бы голая, и то интересней бы было!" — обрушились на певицу критики. Посмотреть эту публикацию в Instagram Это было волшебно! Завтра дополнительный концерт! #шоуДива #Новосибирск Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 13 Мар 2019 в 8:12 PDT

Часть подписчиков предположили, что своими костюмами Ани Лорак скрывает оплывшую фигуру. Некоторые юзеры разглядели, что у Каролины отекли ноги. Это дало им повод заподозрить певицу в беременности.

Однако нашлись и те, кто похвалил наряды Ани Лорак. Они отметили, что костюмы для выступлений превосходно подобраны.