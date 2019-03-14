Экс-супруга Джексона заявила об отсутствии секса с певцом

Дебби Роу, вторая жена Майкла Джексона и мать двоих его детей, заявила, что никогда не занималась сексом со своим мужем. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на таблоид Sun.

По словам Дебби Роу, Джексон использовал ее в качестве «инкубатора» для появления на свет детей Пэрис и Принса.

«Они оплодотворили меня точно так же, как я делаю это со своими лошадьми», — заявила она.

В начале марта американский телеканал HBO показал документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором рассказывается о домогательствах Майкла Джексона к несовершеннолетним мальчикам, гостившим у него на ранчо.

Главные герои фильма — двое мужчин, которые защищали Джексона в 1993 и 2003 годах, когда певца обвиняли в домогательствах к детям. Права на показ «Покидая Неверленд» приобрел российский Первый канал, однако позже руководство канала отказалось от планов демонстрировать фильм по ТВ и ограничилось показом в интернете.