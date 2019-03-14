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Началова пыталась лечить рану на ноге лидокаином 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Юлия Началова лечила рану на ноге лидокаином, рассказал «Комсомольской правде» друг певицы.
По его словам, Началова натерла ногу во время участия в съемках проекта «Один в один». Чтобы рана не мешала ей выступать, Юлия обрабатывала ее местным анестетиком лидокаином. Однако нога не заживала, и с каждым днем рана становилась все опаснее.
«Обычная ранка с каждым днем превращалась в нехорошую болячку. А перед госпитализацией и вовсе была похожа на дырочку. Юля думала, что рана не спешит затягиваться, поскольку у нее диабет. При этом заболевании регенерация тканей слабая», — рассказал приятель певицы.
Когда Началову доставили в больницу, врачи заподозрили у нее заражение крови и рожу — инфекционное заболевание, сопровождающееся покраснением на коже.
«Потом заражение крови опровергли. Да и рожи у нее не было. Просто из-за подагры, которой Юля страдает не первый год, у нее периодически на теле появляется сыпь, похожая на симптомы рожи. Ну а потом в клинике началось резкое ухудшение. Резкий скачок сахара, как следствие медикаментозная кома», — сказал собеседник издания.
По его словам, сейчас Юлии стало лучше, сахар нормализовался, а врачи говорят, что она «мелкими шажками идет к выздоровлению».
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что резкое ухудшение состояния здоровья Юлии Началовой произошло на фоне гормональной терапии, которой ей лечили волчанку в США.
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Шоу-бизнес , Юлия Началова , Комсомольская правда
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