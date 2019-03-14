Началова пыталась лечить рану на ноге лидокаином

По его словам, Началова натерла ногу во время участия в съемках проекта «Один в один». Чтобы рана не мешала ей выступать, Юлия обрабатывала ее местным анестетиком лидокаином. Однако нога не заживала, и с каждым днем рана становилась все опаснее.

«Обычная ранка с каждым днем превращалась в нехорошую болячку. А перед госпитализацией и вовсе была похожа на дырочку. Юля думала, что рана не спешит затягиваться, поскольку у нее диабет. При этом заболевании регенерация тканей слабая», — рассказал приятель певицы.

Когда Началову доставили в больницу, врачи заподозрили у нее заражение крови и рожу — инфекционное заболевание, сопровождающееся покраснением на коже.

«Потом заражение крови опровергли. Да и рожи у нее не было. Просто из-за подагры, которой Юля страдает не первый год, у нее периодически на теле появляется сыпь, похожая на симптомы рожи. Ну а потом в клинике началось резкое ухудшение. Резкий скачок сахара, как следствие медикаментозная кома», — сказал собеседник издания.

По его словам, сейчас Юлии стало лучше, сахар нормализовался, а врачи говорят, что она «мелкими шажками идет к выздоровлению».

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что резкое ухудшение состояния здоровья Юлии Началовой произошло на фоне гормональной терапии, которой ей лечили волчанку в США.