Собчак рассказала, какие события предшествовали её расставанию с мужем

«Ты не можешь разлюбить в один день», — уверена телеведущая.

Собчак рассказала, что нехватка внимания и регулярные недосказанности в конце концов разрушили их брак, передаёт СтарХит . При этом телеведущая не спешит обвинять во всём Виторгана и признаёт, что в расставании двух взрослых людей всегда виноваты обе стороны.

«Ты не можешь разлюбить в один день. В какой-то момент он что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное», — считает Ксения.

При этом она благодарит Максима за то, что они смогли сохранить хорошее отношение друг к другу. Также Собчак выразила надежду, что их общий сын Платон будет общаться со старшими братом и сестрой — детьми Виторгана от первого брака.