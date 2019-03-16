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Собчак рассказала, какие события предшествовали её расставанию с мужем 

Аргументы Недели + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак поделилась, из-за чего распался её брак с актёром Максимом Виторганом. Она открыла свою точку зрения на расставание с мужем.
«Ты не можешь разлюбить в один день», — уверена телеведущая.
Собчак рассказала, что нехватка внимания и регулярные недосказанности в конце концов разрушили их брак, передаёт СтарХит. При этом телеведущая не спешит обвинять во всём Виторгана и признаёт, что в расставании двух взрослых людей всегда виноваты обе стороны.
«Ты не можешь разлюбить в один день. В какой-то момент он что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное», — считает Ксения.
При этом она благодарит Максима за то, что они смогли сохранить хорошее отношение друг к другу. Также Собчак выразила надежду, что их общий сын Платон будет общаться со старшими братом и сестрой — детьми Виторгана от первого брака.
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