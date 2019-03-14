Дочь Маргариты Тереховой ответила на обвинения уволенной сиделки

Дочь страдающей от болезни Альцгеймера актрисы Маргариты Тереховой Анна отреагировала на скандал вокруг сиделки артистки.

Экс-сиделка Мария Диброва накануне пришла на телешоу и пожаловалась, что дети звезды выставили ее на улицу. По словам Анны Тереховой, у женщины есть жилье — у нее на родине на Украине

"Договор мы с ней не заключали. Наверное, нельзя было верить на слово. Она у нас работала достаточно давно. Сначала нормально себя вела, но потом… В общем, я ее уволила по совершенно определенным причинам. Она сама мне говорила, что плохо себя чувствует, у нее болят ноги и так далее", — объяснила Терехова в беседе с kp.ru. Она добавила, что уже нашла замену Дибровой — более молодую женщину.

Принимать назад оскандалившуюся сиделку, показавшую на телевидении фотографии больной Тереховой, Анна отказывается.

"Слава богу, мама не может весь этот ужас и этот кошмар воспринимать", — заключила она.

Ранее Диброва рассказала, что семь лет ухаживала за актрисой.