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Названы причины резкого ухудшения состояния Началовой 

Рамблер 1 час назад
Стали известны причины, по которым резко ухудшилось состояние Юлии Началовой. Как сообщает телеграм-канал Baza, певица страдает сразу несколькими хроническими заболеваниями.
Одно из заболеваний — системная красная волчанка, при которой иммунитет человека начинает атаковать здоровые клетки. Юлия проходила лечение от волчанки в США. Врачи с помощью гормональной терапии ослабили иммунитет певицы, чтобы сохранить здоровые клетки.
Появились новые данные о состоянии Началовой
На фоне гормональной терапии у Юлии обострились другие заболевания: подагра и сахарный диабет второго типа.
Во время гастролей Началова натерла ногу, рана не заживала и вскоре на месте воспаления образовалась гангрена. Врачи не смогли ампутировать ногу из-за общего тяжелого состояния организма Юлии. Воспаление стало распространяться на весь организм.
Сейчас Юлия Началова по-прежнему находится в искусственной коме. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
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