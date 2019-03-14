Названы причины резкого ухудшения состояния Началовой

Стали известны причины, по которым резко ухудшилось состояние Юлии Началовой. Как сообщает телеграм-канал Baza, певица страдает сразу несколькими хроническими заболеваниями.

Одно из заболеваний — системная красная волчанка, при которой иммунитет человека начинает атаковать здоровые клетки. Юлия проходила лечение от волчанки в США. Врачи с помощью гормональной терапии ослабили иммунитет певицы, чтобы сохранить здоровые клетки.

На фоне гормональной терапии у Юлии обострились другие заболевания: подагра и сахарный диабет второго типа.

Во время гастролей Началова натерла ногу, рана не заживала и вскоре на месте воспаления образовалась гангрена. Врачи не смогли ампутировать ногу из-за общего тяжелого состояния организма Юлии. Воспаление стало распространяться на весь организм.

Сейчас Юлия Началова по-прежнему находится в искусственной коме. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.