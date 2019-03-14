Слава резко отреагировала на скандальный фильм о Джексоне

По данным канала, Слава заявила в Instagram, что педофилов необходимо публично наказывать.

«Я бы педофилам публично отрезала *** на красной Площади!» — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Такой комментарий Слава оставила под постом певицы Глюкозы, которая поделилась впечатлением от скандального фильма.

"Закончив смотреть Leaving Neverland, я стала плакать. Я просто не могла представить, что такое может случиться с ребёнком! " — написала Глюкоза. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 13 Мар 2019 в 3:45 PDT

Героями выпущенного HBO фильма «Покидая Нетландию» стали 40-летний Джеймс Сейфчак и 36-летний Уэйд Робсон , которые познакомились с Джексоном, когда были детьми. Они подробно описали свои встречи с певцом на ранчо «Нетландия», утверждая, что годами подвергались сексуальному насилию.

Джексона и ранее обвиняли в растлении детей, но он всё отрицал. Его родственники отвергли новые обвинения и подали в суд на HBO. Родственники певца заявили, что мужчины ранее подавали иски с обвинениями в адрес Джексона, но суд иски отклонил, а позже сами обвинители под присягой заявили, что домогательств не было.

Российский «Первый канал» опубликовал обе части фильма 14 марта.