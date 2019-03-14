Линдси Лохан «заговорила» по-русски

Фото: "Я знаю, кто убил меня"

Американская актриса Линдси Лохан русским матом прокомментировала сбой в работе инстаграма и фейсбука.

Обе социальные сети начали сбоить вчера вечером — сначала пользователи не имели доступа к сайтам, затем он был затруднен.

Среди прочих СМИ о проблемах в работе инстаграма и фейсбука рассказала и англоязычная версия RT. Около полуночи по московскому времени в официальном твиттере издания был размещен мем с обезьяной, хватающейся за голову из-за неспособности включить компьютер.

«****** это де**мо», — прокомментировала Линдси Лохан по-русски.

Реплика актрисы собрала больше четырех тысяч лайков, двух тысяч репостов и почти 150 комментариев. Большую часть последних оставили носители русского языка.

Они цитировали других знаменитых граждан США, недавно заговоривших по-русски, а именно бизнесмена Илона Маска и актрису Элизабет Олсен . Одни называли слова Лохан «золотыми», а другие советовали «юной леди» пойти и вымыть рот с мылом.