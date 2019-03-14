Виторган вмешался в баттл Собчак и Шнурова

Ранее Шнуров посвятил стихотворение скандалу вокруг Собчак, Виторгана и режиссера Константина Богомолова . По его мнению, «хитрожопая» Собчак превращает все, что делает, в «Дом-2». Собчак в ответном стихотворении предположила, что Шнуров на нее обиделся, посмеялась над его привычкой «в каждой бочке новостной делать стих затычкой» и предложила ему устроить баттл вживую.

Музыкант отказался, заявив, что Собчак готова «баттлиться» с кем угодно ради рейтингов. На прощание Шнуров пожелал, чтобы у нее не было целлюлита, а она посоветовала ему заняться творчеством, «пока не близок простатит».

Виторган на следующий день удивился, что «все вокруг рифмуют строчки» и меряются «положением в мире»:

Ставят в стихах и отношениях точки,

Уничтожают врагов через запятую в сортире.

Я один живу, как ***, в прозе.

Радости — простые, масштабы скромны

и качу тихонечко в своём легком возе запас рифм на случай войны.

Собчак и Виторган поженились в феврале 2013-го, в ноябре 2016-го у них родился сын. В прошлом году появилась информация о романе Собчак с Богомоловым. Позже СМИ сообщили, что Виторган сломал режиссеру нос, история обросла слухами, и в итоге супруги официально подтвердили информацию о расставании. По их словам, они «довольно давно» живут отдельно, но пока были вместе, сохраняли верность друг другу.