«Первый канал» снял с эфира фильм о Майкле Джексоне

«Первый канал» снял с эфира документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором певца Майкла Джексона обвиняют в педофилии. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в телекомпании.

При этом на сайте канала остался анонс картины. В телепрограмме сказано, что фильм покажут на «Первом» в ночь с 15 на 16 марта в 00:15.

По данным «Ведомостей», две части фильма должны были выйти 15-16 марта, но показ отменили. Причина такого решения не уточняется.

Источник TJournal, знакомый с ситуацией, не смог уточнить , перенесут ли показ фильма на другие даты. Он заявил, что права «Первого канала» на показ «в любом случае сохраняются».

Премьера «Покидая Нетландию» состоялась 24 января на фестивале «Сандэнс». В начале марта фильм вышел на канале HBO. Героями ленты стали 40-летний Джеймс Сейфчак и 36-летний Уэйд Робсон , которые познакомились с Джексоном в возрасте семи и десяти лет соответственно. Они подробно описали свои встречи с певцом на его ранчо «Нетландия», утверждая, что годами подвергались сексуальному насилию, пока Джексон вводил в заблуждение их родителей.

Джексона и ранее обвиняли в насилии над детьми, он всё отрицал. Его родственники отвергли новые обвинения и подали в суд на HBO. Поклонники певца обвинили Сейфчака и Робсона во лжи.