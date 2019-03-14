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«Родственники надеются, что шанс есть»: эксперт Александр Саверский объяснил, почему Юлию Началову перевели в спецклинику 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Когда стало известно о госпитализации Юлии Началовой, поклонники надеялись, что врачи в скором времени поставят певицу на ноги. Но известия о ее состоянии появлялись все более тревожные. Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Накануне ее перевели в специализированную клинику.
Сведений о том, что происходит с певицей, не так много, в беседе с порталом Teleprogramma.pro их прокомментировал президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский.
У Юлии Началовой отказали внутренние органы
По словам эксперта, медики могут не раскрывать всех подробностей состояния Началовой, поэтому многого не знает даже ее пиар-директор, которая доносит информацию до прессы. Кроме того, неизвестно, в какой стадии комы находится певица. Например, из четвертой стадии, если мозг необратимо пострадал, пациенты уже не выходят.
Режим врачебной тайны также не позволяет пока выяснить, в какую спецклинику перевели Юлию. Но медики имеют полное право принимать подобные решения в случаях, когда у пациента наступает смерть мозга, и реанимационные мероприятия больше не имеют смысла. В таком медучреждении артистке продолжат проводить искусственную вентиляцию легких и поддерживать сердцебиение по настоянию родственников.
«Это очень тонкая грань. С одной стороны, необходимо бороться до конца, а родственники надеются, что шанс всегда есть. Но врачи часто относятся к этому иначе, потому что факт смерти мозга при работающем сердце для них — не абстракция», — рассказал Саверский.
Эксперт отметил, что выход пациента из длительной комы считается чудом. Ранее также сообщалось, что у певицы развилась почечная недостаточность, однако самое важное — знать, в каком состоянии ее сердце и мозг. Если изменения в них необратимы, родным останется только принять решение об отключении Юлии от поддерживающих ее приборов, шансов выжить у нее практически нет.
Поклонники надеются, что Юлия Началова все же пойдет на поправку.
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Комментарии14
Шоу-бизнес , Видео , Александр Саверский
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