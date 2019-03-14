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Грачевский излечился от рака 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Режиссер, художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский рассказал, что ему удалось победить рак кожи благодаря поддержке жены. Об этом сообщает портал «Семь дней» со ссылкой на «Антенну-Телесемь».
Супруга 69-летнего режиссера Екатерина Белоцерковская младше его на 35 лет. Грачевский подчеркнул, что обязан быть здоровым ради супруги.
«Благодаря Кате мне удалось победить рак кожи, который нашли недавно. Она повторяла: «Даже не думай умирать, живи», — рассказал он.
Режиссер подчеркнул, что делает все так, как говорит Белоцерковская.
По словам Грачевского, до брака Белоцерковская не умела готовить, но научилась из любви к нему. Режиссер сидит на строгой диете, поэтому супруга готовит для него малокалорийные голубцы и торты.
Весной прошлого года Грачевский рассказал в эфире программы «Судьба человека», что его болезнь «выросла из маленькой родинки». Он перенес несколько серьезных операций, облучение и химиотерапию. Болезнь ненадолго отступала и появлялась снова, но затем появились «нужные лекарства».
До Белоцерковской режиссер был женат дважды. С первой женой Галиной он прожил почти 35 лет, с 1970 года. В этом браке родились двое детей. Второй женой режиссера в 2010 году стала Анна Панасенко. Она родила Грачевскому дочь. Пара распалась в 2014 году.
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Шоу-бизнес , Борис Грачевский
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