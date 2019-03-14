Воля попал в неприятную ситуацию

«Все достали до трусов»: Воля угодил в передрягу

Ведущий юмористического шоу Comedy Club попал в неприятную ситуацию в испанском аэропорту. Павла Волю задержали для досмотра чемоданов.

После того как артист вышел из самолета, его остановили таможенники и стали тщательно смотреть багаж.

"Пашу Волю задержали на досмотр чемоданов в аэропорту Малаги в Испании, все до трусов достали. Летел в бизнесе и самому последнему чемодан достался", — рассказал очевидец.

По его словам, телеведущий прилетел в испанский город один, без супруги Ляйсан Утяшевой.

Мужчина заметил звезду еще в самолете. Артист сидел в бизнес-классе и специально натянул на лицо капюшон, чтобы никто из пассажиров его не узнал. Когда же очевидец подошел к нему, чтобы сделать совместный снимок, то телеведущий отказался. "Попросил у него фото сделать, на что он ответил:

"Не, братюнь, лучше не надо". Ждал все чемоданчик в капюшоне, прятался, бегал", — передает его слова Obozrevatel.com.