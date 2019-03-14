Воля попал в неприятную ситуацию

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«Все достали до трусов»: Воля угодил в передрягу 

Дни.ру 1 час назад
Ведущий юмористического шоу Comedy Club попал в неприятную ситуацию в испанском аэропорту. Павла Волю задержали для досмотра чемоданов.
После того как артист вышел из самолета, его остановили таможенники и стали тщательно смотреть багаж.
"Пашу Волю задержали на досмотр чемоданов в аэропорту Малаги в Испании, все до трусов достали. Летел в бизнесе и самому последнему чемодан достался", — рассказал очевидец.
По его словам, телеведущий прилетел в испанский город один, без супруги Ляйсан Утяшевой.
Мужчина заметил звезду еще в самолете. Артист сидел в бизнес-классе и специально натянул на лицо капюшон, чтобы никто из пассажиров его не узнал. Когда же очевидец подошел к нему, чтобы сделать совместный снимок, то телеведущий отказался. "Попросил у него фото сделать, на что он ответил:
"Не, братюнь, лучше не надо". Ждал все чемоданчик в капюшоне, прятался, бегал", — передает его слова Obozrevatel.com.
Позднее видеозапись случившегося появилась в Сети. В ролике можно заметить, как человек в черной толстовке и с рюкзаком за спиной показывает свои вещи сотрудникам аэропорта. Мужчина стоит к камере спиной, и потому его лицо разглядеть не удается. Пользователи предполагают, что Павел Воля неслучайно прилете в Малагу: в этом городе у артиста есть недвижимость.
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Шоу-бизнес , Видео , Павел Воля , Испания
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