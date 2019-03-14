Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак упрекнула Шнурова в трусости 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Телеведущая Ксения Собчак в стихотворной форме отреагировала на отказ музыканта Сергея Шнурова участвовать в "баттле", упрекнув его в трусости. Соответствующий пост Собчак опубликовала в своем Instagram.
Ранее телеведущая вызвала музыканта на "баттл" после того, как он в стихах высмеял новость о ее разводе с Максимом Виторганом.
По ее словам, у солиста "Ленинграда" появилась новая привычка — делать стихи "затычкой" для каждой новостной "бочки". Шнуров ответил на предложение телеведущей отказом.
"Дантес, я не приду, прости конечно // Так мог когда-то Пушкин написать. // Труслив ты стал, похоже, делом грешным, // Тут я бесспорно соглашусь с тобой. // Похоже, образ мачо — чисто внешний, // А возраст не дает ввязаться в бой? // Припомни, Шнур, былые переделки, // Как ты смешил на форумах гостей!" — написала Собчак.
Раньше Шнуров, по словам телеведущей, "рвал корпоративы", был "ходячей крамолой", а теперь лишь "рвет ленту новостей".
"Теперь, увидев самку богомола, // Ты словно лист осенний задрожал", — добавила Собчак.
При этом она вновь призвала лидера "Ленинграда" принять участие в "баттле", пообещав, что "все будет клево, чинно, без позора".
Р-Спорт: последние новости
Умер бывший гражданский муж Лолиты Милявской Пиар-директор Началовой оставила без ответа вопрос о состоянии певицы Менеджер Началовой рассказала о состоянии здоровья певицы
Комментарии3
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Ксения Собчак , Сергей Шнуров
Читайте также
Видео
Украина подвела Россию
Наука и техника Статьи
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
Порошенко попал в неловкую ситуацию с женщиной
Украина В мире
«Галкин тупой»: Садальский высказался об убийстве Киркорова
Шоу-бизнес
NASA планирует отправить на Марс вертолет-беспилотник
Технологии Наука и техника
Кино для взрослых показали на экране посреди улицы
Общество
Пара чуть не погибла у ЗАГСа
Происшествия Общество
Кремль увеличит население России за счёт мигрантов
Политика
Экипаж потерпевшего аварию «Союза» вновь отправится на МКС
Наука и техника
Лукашенко «наелся»: в Белоруссии сменится власть
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение