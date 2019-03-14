Собчак упрекнула Шнурова в трусости

Телеведущая Ксения Собчак в стихотворной форме отреагировала на отказ музыканта Сергея Шнурова участвовать в "баттле", упрекнув его в трусости. Соответствующий пост Собчак опубликовала в своем Instagram.

Ранее телеведущая вызвала музыканта на "баттл" после того, как он в стихах высмеял новость о ее разводе с Максимом Виторганом

По ее словам, у солиста "Ленинграда" появилась новая привычка — делать стихи "затычкой" для каждой новостной "бочки". Шнуров ответил на предложение телеведущей отказом.

"Дантес, я не приду, прости конечно // Так мог когда-то Пушкин написать. // Труслив ты стал, похоже, делом грешным, // Тут я бесспорно соглашусь с тобой. // Похоже, образ мачо — чисто внешний, // А возраст не дает ввязаться в бой? // Припомни, Шнур, былые переделки, // Как ты смешил на форумах гостей!" — написала Собчак.

Раньше Шнуров, по словам телеведущей, "рвал корпоративы", был "ходячей крамолой", а теперь лишь "рвет ленту новостей".

"Теперь, увидев самку богомола, // Ты словно лист осенний задрожал", — добавила Собчак.

При этом она вновь призвала лидера "Ленинграда" принять участие в "баттле", пообещав, что "все будет клево, чинно, без позора".