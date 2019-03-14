Участница «Голоса» рассказала о непристойном предложении от олигарха

Звезда шоу «Голос» Севиль Валиева отказала представителям одного известного олигарха, которые предложили артистке выступить на закрытой вечеринке для состоятельных людей в нижнем белье, сообщает Starhit . Певицу не сманил даже солидный гонорар в 5 миллионов рублей.

Валиева отмечает, что поначалу организаторы мероприятия предложили гонорар в 3 миллиона. Поначалу речи о непристойностях не было, однако позже администратор огласила «дополнительные условия».

«Мол, выступать нужно в закрытом кругу, и дресс-код нужно будет утвердить дополнительно. В разговоре выяснилось, что это нижнее белье», — негодует артистка.

Услышав категоричное «нет» певицы, организаторы начали с ней торговаться в результате сумма денежного вознаграждения выросла до 5 миллионов. Но Валиева осталась непреклонна.

«Это хорошие деньги. Я могла бы купить квартиру в Москве. Но, к счастью, я сама выбираю источники своего дохода, которые соответствуют моим требованиям и принципам», — подчеркнула певица.

В разговоре с журналистом Starhit Валиева отметила, что подобное предложение поступило другой участнице шоу «Голос», которая согласилась на «оригинальное» выступление. Имя коллеги певица называть не стала.

«Это личный выбор каждого. Но, что делать, когда к тебе обращаются, как к «поющим трусам»? Они в своем уме вообще? Меня беспокоит эта проблема», — заявила артистка.