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Хагрид из «Гарри Поттера» оказался в инвалидной коляске 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Gustavo Caballero / Getty Images
Актер Робби Колтрейн, исполнивший роль Рубеуса Хагрида во всех восьми фильмах о Гарри Поттере, оказался в инвалидной коляске. Об этом сообщает издание The Sun.
Отмечается, что он не может ходить без посторонней помощи из-за сильной боли в ногах, вызванной остеоартритом. Сейчас 69-летний артист ожидает операции колена, которая поможет ему восстановить суставы.
Сам Колтрейн заявил, что после хирургической процедуры собирается «скакать всюду как эльф». Он признался, что узнал о своем диагнозе еще в 2016 году. Тогда врачи порекомендовали ему сбросить около 40 килограммов перед операцией.
Настоящее имя Робби Колтрейна — Энтони Роберт МакМиллан. Псевдоним он взял в честь джазового саксофониста Джона Колтрейна. Шотландский актер, продюсер и сценарист известен не только по своей роли Рубеуса Хагрида, но и как исполнитель роли доктора Эдди Фитца Фитцжеральда в британском телевизионном сериале «Метод Крекера» и роли сестры Инвиолаты в фильме «Монахини в бегах».
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Шоу-бизнес , Энтони Макмиллан , Робби Колтрейн , Джон Колтрейн , Гарри Поттер
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