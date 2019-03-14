Хагрид из «Гарри Поттера» оказался в инвалидной коляске

Актер Робби Колтрейн, исполнивший роль Рубеуса Хагрида во всех восьми фильмах о Гарри Поттере , оказался в инвалидной коляске. Об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что он не может ходить без посторонней помощи из-за сильной боли в ногах, вызванной остеоартритом. Сейчас 69-летний артист ожидает операции колена, которая поможет ему восстановить суставы.

Сам Колтрейн заявил, что после хирургической процедуры собирается «скакать всюду как эльф». Он признался, что узнал о своем диагнозе еще в 2016 году. Тогда врачи порекомендовали ему сбросить около 40 килограммов перед операцией.