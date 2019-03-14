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Испугался порносцен: Руки-базуки сбежал с проекта «Брат-3» 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Страница Кирилла Терешина «Вконтакте»
Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки внезапно отказался от съемок в скандальном фильме «Брат-3», который по замыслу его создателя Стаса Барецкого должен стать продолжением дилогии «Брат» Алексея Балабанова. Синтоловый качок покинул проект прямо во время пресс-конференции, посвященной будущей кинокартине. Его представитель заявил, что звезда интернета не собирается сниматься в порносценах. Ранее Барецкий сообщал, что «Брат-3» выйдет на порносайтах.
Искусственный качок Кирилл Терешин, известный своими огромными руками-базуками, заполненными синтолом, сенсационно отказался от съемок в продолжении легендарной дилогии «Брат» Алексея Балабанова.
Идея снять «Брат-3» пришла в голову эпатажному шоумену Стасу Барецкому. На мероприятиях по продвижению будущей кинокартины он неоднократно заявлял, что одной из его главных целей является воссоздать атмосферу 90-х в современных реалиях.
Для этого Барецкий пригласил для участия в съемках колоритных людей несколько свирепого вида — например, бойца смешанного стиля (ММА) Вячеслава Дацика, который недавно вышел из тюрьмы, актера Никиту Джигурду и того же Терешина.
Однако во время последней пресс-конференции, посвященной «Брату-3», синтоловый качок неожиданно отказался от съемок — причем, судя по всему, это была не его инициатива.
Поначалу мероприятие проходило по плану — Терешин отвечал на вопросы журналистов и активно хвалил проект.
«Я к этому фильму отношусь положительно. Барецкий меня пригласил, я пришел со своей командой, и сейчас мы работаем, готовимся к съемкам.
Я буду играть главного героя в этой картине. Будем думать над сюжетом, смотреть, как и что лучше сделать.
Ответственность? Я вообще не чувствую никакой ответственности из-за того, что буду играть в продолжении дилогии Балабанова.
Хотя первые два фильма мне понравились — хорошие. Поэтому, наверное, я и согласился», — говорил популярный персонаж Youtube на пресс-конференции.
Он даже поделился планами по сокращению объема рук.
«Откачка синтола из моих базук? Я действительно сейчас готовлюсь к операции, хочу уменьшить их объем.
Думаю, в этом году операция пройдет с вероятностью 90 процентов, но не в самое ближайшее время. Я хочу сделать это из-за проблем со здоровьем. Мое решение не связано со съемками в «Брате-3», оно имеет отношение только к моей жизни», — подчеркнул Терешин.
После общения прессы с синтоловым качком Барецкий решил раскрыть некоторые детали сюжета будущей кинокартины.
«Руки-базуки будет играть обычного простого русского парня, который качает мышцы. На него «наедут» серьезные парни, нужно будет выполнить определенное задание.
В этом фильме мы дадим ответ на вопрос «В чем сила, брат?» Кто-то примет его, кто-то не примет…», — рассказывал шоумен.
Также он добавил, что в картине будут присутствовать «порносцены». Барецкий планирует снять две версии «Брата-3» — «легкую» и «пошлую», причем последняя, по его словам, должна будет попасть на порносайты.
Вскоре после этих слов к Терешину, который сидел по правую руку от шоумена, подошел его представитель и заявил:
«Мы не были предупреждены о содержании сюжета, поэтому мы, наверное, дадим заднюю. Пойдем».
После этого он хлопнул синтолового качка по руке, и тот с отсутствующим видом повиновался. Барецкий отреагировал на такое развитие событий довольно флегматично, лишь произнеся: «Ну вот, видите».
Казалось, что по-настоящему переживают из-за происходящего только журналисты.
«А почему вы уходите? Дайте комментарий! Озвучьте причину!»— обращались представители прессы к уходящему Терешину, но тот ничего не отвечал.
Зато вместо Рук-базук в зал вышел еще один представитель его команды — боец Максим Новоселов, который дал краткое объяснение произошедшему форс-мажору.
«Мы ничего не боимся, но обо всяких порносайтах мы не знали. Мы, может, люди и неправильные, но живем правильной жизнью.
И съемки для порносайтов — это не то, что мы ожидали услышать», — заявил спортсмен.
После этих слов Барецкий слегка оживился и обратился к Новоселову:
«Макс, несмотря на всю вашу гору мышц и профессиональный опыт, я вам скажу: вы сначала даете добро, а потом отказываетесь. Вы хотите разрушить фильм, вам проплатили или что вообще происходит?»
«Мы не работаем за деньги, тем более денег у тебя нет, — отрезал боец. — Нам не интересна материальная составляющая, нам был интересен сюжет. Сюжета нет. А то, что ты сейчас здесь произнес, — это неинтересно».
«Сюжет есть, поверь мне! И деньги есть — за мной инвесторы. Макс, поверь мне!» — кричал ему вслед Барецкий, но получил лишь краткий ответ — «Как будет готово, пиши».
«Все отворачиваются от этого фильма. Даже Терешин ушел», — грустно подытожил шоумен, после чего ведущий экстренно завершил пресс-конференцию.
Такими темпами съемки «Брата-3» могут окончательно сорваться.
Ранее против скандального продолжения дилогии уже высказывались продюсер фильмов «Брат» и «Брат-2» Сергей Сельянов и исполнитель роли Виктора Багрова в этих кинокартинах — Виктор Сухоруков.
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Шоу-бизнес , Статьи , Виктор Сухоруков , Алексей Балабанов , Никита Джигурда , Сергей Сельянов
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