Цыганова рассказала о домогательствах Кобзона

Певица Вика Цыганова вспомнила о домогательствах со стороны народного артиста страны Иосифа Кобзона , скончавшегося в 2018 году. По словам женщины, во время гастролей исполнитель приглашал ее к себе вечером в номер, но она не пришла.

Певица Виктория Цыганова уличила в харассменте народного артиста страны Иосифа Кобзона, ушедшего из жизни в августе прошлого года. В беседе с изданием «Экспресс газета» она рассказала о двусмысленных намеках певца. Так, по словам Цыгановой, именно ее неблагосклонность стала причиной их напряженных отношений, длившихся несколько лет.

«Отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла… Обиделся человек», — вспомнила артистка.

В свою очередь супруг певицы Вадим пожаловался на то, что в последнее время ее профессиональные успехи оставляют желать лучшего. Причина этого якобы кроется в том, что артистке вот уже много лет не дают возможности нормально работать в России . Мужчина также рассказал, что именно Виктории впервые предложили представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение».

«Да-да, впервые от России его получила именно Вика. И тут началось! «А давайте устроим конкурс ради рекламы!» — предложили нам на ТВ. Заверили, что это просто шоу, поедет все равно Вика. Потом попросили заменить песню… Я чувствую, отжимают нас. А тут еще выразила желание поучаствовать Азиза. — признался Вадим Цыганов. — Ночью мне стали названивать бандиты. Угрожал по телефону Игорь Малахов, любовник и телохранитель Азизы. Когда же нами в интервью музыкальному критику Мише Марголису было сказано, что Вику пригласили напрямую безо всяких конкурсов, ему позвонили и пообещали отрубить голову. Что в 93-м году вовсе не выглядело пустой болтовней».

Он заявил, что выступление Виктории вырезали из телезаписи — будто его и не было.

«Поехала на «Евровидение» в результате певица Юдифь. А Вике на пике славы перекрыли кислород. Ее стали вырезать из всех концертов», — вспомнил супруг певицы.

Ранее светская львица Светлана Бондарчук также поделилась неприятной историей из своего прошлого. В беседе с журналисткой Ксенией Собчак она рассказала о том, что едва не была изнасилована очень известным, но ныне покойным кинорежиссером.

По словам Бондарчук, именно эта ситуация помешала ей реализоваться в мире кино. «Я тогда ни одному человеку не могла признаться в этом. Одна из причин, почему я не стала актрисой», — заявила она.

Бывшая жена Федора Бондарчука считает, что женщинам не следует бояться откровенно говорить о насилии со стороны противоположного пола. Она убеждена, что это может способствовать снижению уровня сексуальных преступлений. В то же время она уверена, что необходимо избегать чрезмерной агрессии.

«Вот как мы сейчас можем проверить, что правда, а что — нет? Много людей просто мстят за что-то», — рассуждала гостья передачи «Осторожно, Собчак».

Выступив с интригующим заявлением, Светлана не пошла дальше и оставила имя обидчика в секрете. Женщина уточнила, что это дело давно минувших дней, а о покойных не следует говорить плохо.

В октябре прошлого года с подобным заявлением выступила и советская актриса Наталья Варлей , — но она не стала оставлять в секрете имя обидчика.

Актриса выпустила автобиографию под названием «Канатоходка», в которой рассказала, что подверглась домогательствам со стороны режиссера Леонида Гайдая . По словам 71-летняя артистки, инцидент произошел во время съемок «Кавказской пленницы». Отметив день рождения актера Александра Демьяненко , исполнившего в фильме роль студента Шурика, компания разошлась, а режиссер вызвался проводить Варлей до гостиницы.

Миновав номер, где он жил с супругой Ниной Гребешковой, Гайдай якобы последовал за Натальей в ее покои и попытался закрыть за собой дверь, однако Варлей дала ему вежливый отпор.