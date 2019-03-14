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«Горошинки больше нет»: звезда шоу «Дом-2» сообщила об очередном выкидыше 

Дни.ру 1 час назад
Фото: instagram.com/nastenabalinskaya
Экс-участница телестройки призналась, что сейчас находится в депрессии. Звезда шоу "Дом-2" Настя Балинская пережила второй выкидыш.
Балинская рассказала, что ночью почувствовала себя плохо и обнаружила кровянистые выделения. Звезда шоу "Дом-2" позвонила врачу, который посоветовал ей пить таблетки, не нервничать и пройти обследование.
Утром девушка обратилась в медицинское учреждение. Врачи заставили звезду телестройки сдать анализы. Получив результаты исследований, доктора пришли к выводу, что плод не закрепился в матке. У Насти случился выкидыш.
"Горошинки больше нет. Почему, за что? Я была самой счастливой целую неделю", — написала экс-участница "Дома-2" в личном Instagram.
Отметим, что Балинская во второй раз потеряла ребенка. Полгода назад блондинка пережила похожую ситуацию. В тот момент Настя не находила места от горя. Она была готова удалить все соцсети, чтобы начать жизнь с чистого листа.
Сейчас экс-участница "Дома-2" чувствует себя не лучшим образом. По словам девушки, возлюбленный Леша Кудряшов не поддерживает ее в этот трудный момент. Молодой человек не проявлял никакого интереса к беременности и будущему малышу, поэтому потеря ребенка его эмоционально не тронула. Об этом сообщает Dom2Life.ru.
"Я пока пойду поплачу одна. Без поддержки своего мужчины", — писала звезда шоу "Дом-2" до того, как потеряла будущего малыша.
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