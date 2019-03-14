Певец Данко раскрыл причины болезней артистов

Певец Александр Фадеев , более известный как Данко, заявил, что жизнь российского артиста «тяжела и неказиста». Так он прокомментировал госпитализацию своей коллеги Юлии Началовой.

«Моральное давление, которое оказывается на артиста — колоссально, его тяжело переносить. Людей, которые восхищаются артистами, мало. В основном их ненавидят и завидуют. Я сейчас выступал на сцене в Карелии: ты стоишь без шапки, ледяной ветер практически сдувает со сцены, во время гастролей нарушается режим сна и отдыха, а иммунитет человека не безграничный. Все это бьёт по здоровью», — цитирует исполнителя «Вечерняя Москва».

Музыкант отметил, что «чем быстрее вы станете чистить организм, тем меньше шансов закончить свою жизнь как те люди, которых мы знаем». По его словам, он уже четыре года не курит и шесть лет не пьёт алкоголь.

11 марта, как писал News.ru, Началову доставили в одну из столичных больниц якобы для планового обследования. Поначалу её представители опровергали данные о болезни. Однако позже агент артистки сообщила, что состояние звезды тяжёлое, её погрузили в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции лёгких.