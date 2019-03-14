Певица Глюкоза вспомнила встречу с педофилом и поразмышляла о Майкле Джексоне

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза (Глюк'oZa), в подростковом возрасте встретилась с педофилом. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Я нахожусь в шоу-бизнесе с 14 лет и скажу, что однажды мне такой человек повстречался. Но со мной была мама, которая сказала, что она сама заберет все нужные документы из его номера. Боюсь представить, что было бы, если бы она не отследила этот момент», — написала артистка.

В посте она также поделилась своими впечатлениями от нового документального фильма «Покидая Нетландию», рассказывающего о педофилии Майкла Джексона . Глюкоза призналась, что картина вызвала у нее шок и помогла увидеть, как, попав под влияние звезды, люди могут потерять контроль над ситуацией. Она добавила, что считает поп-певца гением, человеком, которые «рождаются раз в тысячелетие».

«В жизни добро и зло всегда идут рука об руку, один и тот же человек может быть монстром и спасителем. Возможно, кому-то эти загубленные души покажутся жертвой за то музыкальное наследие и добрые дела, которые оставил Майкл после себя», — отметила исполнительница.

Весной 2018 года Глюкоза рассказала, что в подростковом возрасте постоянно употребляла психоактивные вещества. Мне было тогда 12 лет, я снималась в кино. На тот момент, мне кажется, я попробовала все наркотики, которые существуют», — сказала она.