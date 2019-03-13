Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пиар-директор Юлии Началовой опровергла заявление медсестры о выписке певицы 

Рамблер 24 минуты назад
Медсестра отделения интенсивной терапии клиники, где лежала Юлия Началова, заявила телеканалу «Звезда», что певицу перевели из реанимации «еще вчера».
У Юлии Началовой отказали внутренние органы
Пиар-директор Началовой Анна Исаева опровергла эту информацию и заявила РБК, что не будет «комментировать глупости».
Телеграм-канал 112 вечером в среду сообщил, что певицу перевели из одной клиники в другую из-за отказа внутренних органов. Телеграм-канал Mash написал, что у Началовой развилась острая почечная недостаточность. Официального подтверждения этих данных не поступало.
Известно, что врачи ввели Юлию Началову в искусственную кому. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Юлия Началова оказалась в больнице после жалоб на боль в ноге. Певица натерла ногу, из-за диабета рана не заживала. Врачи выяснили, что у Началовой резко повысился сахар в крови и обострился ряд хронических заболеваний.
Шоу-бизнес , Видео , Юлия Началова , ТК "Звезда" , РБК
Читайте также
Видео
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
В неполадках «Союза» оказалась виновна украинская сторона
Наука и техника
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Политика
Экстремальный маневр «летающего танка» сняли на видео
Армия Оружие
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение