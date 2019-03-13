Пиар-директор Юлии Началовой опровергла заявление медсестры о выписке певицы

Пиар-директор Началовой Анна Исаева опровергла эту информацию и заявила РБК , что не будет «комментировать глупости».

Телеграм-канал 112 вечером в среду сообщил, что певицу перевели из одной клиники в другую из-за отказа внутренних органов. Телеграм-канал Mash написал, что у Началовой развилась острая почечная недостаточность. Официального подтверждения этих данных не поступало.

Известно, что врачи ввели Юлию Началову в искусственную кому. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Юлия Началова оказалась в больнице после жалоб на боль в ноге. Певица натерла ногу, из-за диабета рана не заживала. Врачи выяснили, что у Началовой резко повысился сахар в крови и обострился ряд хронических заболеваний.