Медсестра отделения интенсивной терапии, в котором проходила лечение российская певица Юлия Началова, рассказала телеканалу "Звезда", что артистку перевели из реанимации.
"Она у нас не лежит уже. Ее выписали еще вчера", — сказала она.
Ранее пиар-директор артистки Анна Исаева сообщила, что Началову ввели в состояние искусственной комы, чтобы дать ее организму отдохнуть. Родители исполнительницы подтвердили, что врачи пытаются спасти ее жизнь.
В понедельник СМИ писали, что певицу госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник из-за резкого повышения уровня сахара в крови.