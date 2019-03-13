Началову перевели из реанимации

"Она у нас не лежит уже. Ее выписали еще вчера", — сказала она.

Ранее пиар-директор артистки Анна Исаева сообщила, что Началову ввели в состояние искусственной комы, чтобы дать ее организму отдохнуть. Родители исполнительницы подтвердили, что врачи пытаются спасти ее жизнь.

В понедельник СМИ писали, что певицу госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник из-за резкого повышения уровня сахара в крови.