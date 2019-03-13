Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Началову перевели из реанимации 

РИА Новости 42 минуты назад
Медсестра отделения интенсивной терапии, в котором проходила лечение российская певица Юлия Началова, рассказала телеканалу "Звезда", что артистку перевели из реанимации.
У Юлии Началовой отказали внутренние органы
"Она у нас не лежит уже. Ее выписали еще вчера", — сказала она.
Ранее пиар-директор артистки Анна Исаева сообщила, что Началову ввели в состояние искусственной комы, чтобы дать ее организму отдохнуть. Родители исполнительницы подтвердили, что врачи пытаются спасти ее жизнь.
В понедельник СМИ писали, что певицу госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник из-за резкого повышения уровня сахара в крови.
Последние новости
Юлию Началову ввели в состояние искусственной комы США возмущены, что Россия не выполняет американские законы Зеленский ответил Тимошенко, сравнившей его с "борщом из Чебурашки"
Шоу-бизнес , Видео , Юлия Началова , ТК "Звезда"
Читайте также
Видео
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
В неполадках «Союза» оказалась виновна украинская сторона
Наука и техника
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Политика
Экстремальный маневр «летающего танка» сняли на видео
Армия Оружие
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение