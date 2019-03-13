Юлии Началовой диагностировали почечную недостаточность

Врачи диагностировали Юлии Началовой острую почечную недостаточность. Как сообщает телеграм-канал Mash, это осложнение после резкого скачка сахара в крови и обострения подагры.

Врачи ввели певицу в состояние искусственной комы, ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее телеграм-канал 112 писал, что у Началовой отказали внутренние органы и ее перевели в специализированную клинику.

Юлия Началова оказалась в больнице после жалоб на боль в ноге. Певица натерла ногу, из-за диабета рана не заживала. Врачи выяснили, что у Началовой резко повысился сахар в крови и обострился ряд хронических заболеваний.