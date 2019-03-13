Умер Юрий Капетанаки

Скончался пианист группы Александра Розенбаума Юрий Капетанаки. Об этом сообщает StarHit.

Эту информацию подтвердил сам певец.

"Юра умер сегодня, 13 марта… Он долго болел. Боролся. Старался. Все, что возможно — делалось. Вчера был у него в больнице. Ничто не предвещало такого молниеносного сегодняшнего исхода", — сказал Розенбаум.

По словам певца, Капетанаки, несмотря на проблемы со здоровьем, до последнего посвящал себя работе и готовился к майским концертам.

Он добавил, что сотрудничал с Капетанаки 20 лет, на протяжении которых они стали близкими друг другу людьми.

Конкретная причина смерти пианиста пока неизвестна.