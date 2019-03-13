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Умер Юрий Капетанаки 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Скончался пианист группы Александра Розенбаума Юрий Капетанаки. Об этом сообщает StarHit.
Эту информацию подтвердил сам певец.
"Юра умер сегодня, 13 марта… Он долго болел. Боролся. Старался. Все, что возможно — делалось. Вчера был у него в больнице. Ничто не предвещало такого молниеносного сегодняшнего исхода", — сказал Розенбаум.
По словам певца, Капетанаки, несмотря на проблемы со здоровьем, до последнего посвящал себя работе и готовился к майским концертам.
Он добавил, что сотрудничал с Капетанаки 20 лет, на протяжении которых они стали близкими друг другу людьми.
Конкретная причина смерти пианиста пока неизвестна.
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